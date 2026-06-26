Pożegnanie legendy. Daniel Castellani na zawsze zapisał się w historii polskiej siatkówki

Daniel Castellani urodził się 21 marca 1961 roku w Buenos Aires. Był znakomitym siatkarzem, z reprezentacją Argentyny wywalczył brązowy medal mistrzostw świata (1982) i taki sam krążek na igrzyskach olimpijskich (Seul 1988). Od połowy lat osiemdziesiątych grał w lidze włoskiej. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczął karierę trenerską. Prowadził reprezentację Argentyny (1993-99), a także czołowy klub tamtejszej ligi - Origenes Bolivar.

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W 2006 roku rozpoczął się polski etap jego kariery trenerskiej. Objął PGE Skrę Bełchatów i wywalczył z tym klubem trzy tytuły mistrza Polski, dwa krajowe Puchary oraz brązowy medal Ligi Mistrzów.

Po takich sukcesach w 2009 roku powierzono Castellaniemu stery reprezentacji Polski siatkarzy. Po dziewięciu miesiącach po otrzymaniu tej posady, Argentyńczyk osiągnął z kadrą historyczny sukces - złoty medal mistrzostw Europy. Dokonał sztuki, która wcześniej nie udała się żadnemu z wielu znakomitych trenerów polskiej kadry, a później triumf w mistrzostwach Starego Kontynentu powtórzył dopiero Nikola Grbić w 2023 roku.

Sukces podopiecznych Castellaniego przyszedł w najmniej oczekiwanym momencie. Polacy na turniej ME 2009 do Turcji jechali poważnie osłabieni, bez kilku kontuzjowanych gwiazd w składzie (zabrakło m.in. Sebastiana Świderskiego, Mariusza Wlazłego i Michała Winiarskiego). Wygrali wszystkie osiem meczów, począwszy od inauguracyjnego spotkania z Francją w Izmirze (3:1), a skończywszy na niezwykle emocjonującym finałowym meczu z... Francją w Izmirze (3:1). Piotr Gruszka został wybrany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju, a Paweł Zagumny otrzymał nagrodę dla najlepszego rozgrywającego.



Niestety, kolejny sezon nie był już tak udany. Próba odmłodzenia składu okazała się bardzo kosztowna. Polacy słabo prezentowali się w rozgrywkach Ligi Światowej, słabo wypadli też w najważniejszej imprezie sezonu – mistrzostwach świata i argentyński trener pożegnał się z posadą.

Po rozstaniu z reprezentacją Polski prowadził Fenerbahce Stambuł i reprezentację Finlandii. W 2012 roku wrócił do Polski i zasiadł na ławce trenerskiej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Prowadził tę drużynę tylko przez jeden sezon, ale był to bardzo udany okres. Kędzierzynianie wywalczyli Puchar Polski, srebrny medal PlusLigi, a także awansowali do Final Four Ligi Mistrzów, w którym zajęli czwarte miejsce. Po sezonie dostał propozycję przedłużenia kontraktu z ZAKSĄ, ale wybrał powrót do Fenerbahce.

W kolejnych latach pracował krótko w Sir Safety Perugia, prowadził belgijski Noliko Maaseik i brazylijski Volei Taubate. W 2017 roku był blisko powrotu do PGE Skry, miał zastąpić Philippe Blaina, ale ostatecznie zrezygnował z tej propozycji. Do Polski wrócił w styczniu 2020 roku, objął Indykpol AZS Olsztyn, w którym pracował do maja 2021. Później wrócił do Fenerbahce, prowadził kobiecą kadrę Argentyny oraz grecki Olympiakos Pireus.

Daniel Castellani w ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 25 czerwca 2026 roku w wieku 65 lat.

Największe sukcesy Daniela Castellaniego w polskiej siatkówce:

PGE Skra Bełchatów (2006-09)

• 3x mistrzostwo Polski (2007, 2008, 2009)

• 2x Puchar Polski (2007, 2009)

• trzecie miejsce w Lidze Mistrzów (2008).

Reprezentacja Polski (2009-10)

• mistrzostwo Europy (2009)

• czwarte miejsce w Pucharze Wielkich Mistrzów (2009)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2012-13)

• wicemistrzostwo Polski (2013)

• Puchar Polski (2013)

• czwarte miejsce w Lidze Mistrzów (2013).