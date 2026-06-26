Rekord transferowy! City wzmacnia środek pola

Sprowadzając Andersona, Manchester City pobije swój rekord transferowy, ustanowiony w 2021 roku przy okazji transferu Jacka Grealisha z Aston Villi za 100 milionów funtów. Angielski pomocnik obecnie przygotowuje się do meczu z Panamą na mistrzostwach świata. W najbliższych dniach Anderson przejdzie testy medyczne w Nowym Jorku i podpisze kontrakt z Manchesterem City.

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Pomocnik Nottingham Forest był jedną z kluczowych postaci swojego zespołu w poprzednim sezonie i pomógł drużynie awansować do historycznego półfinału Ligi Europy, w którym przegrał w dwumeczu z Aston Villą 1:4. We wszystkich rozgrywkach Anglik strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst. Podczas mistrzostw świata 2026 wystąpił we wszystkich meczach swojej reprezentacji, notując asystę w spotkaniu z Chorwacją. Anderson trafił do Nottingham Forest w 2023 roku z Newcastle United, którego jest wychowankiem. Kwota transferu wyniosła 35 milionów funtów.

Anderson będzie pierwszym wzmocnieniem Manchesteru City w erze Enzo Mareski, który zastąpi legendarnego Pepa Guardiolę i od sezonu 2026/2027 poprowadzi zespół z Etihad Stadium. Nie będzie to łatwe zadanie. Guardiola podczas swojej pracy w Manchesterze City zdobył przede wszystkim sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów w 2023 roku.

IB, Polsat Sport