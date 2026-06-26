Remis w Dallas. Bez bramek między Paragwajem a Australią

Paragwaj i Australia mierzyły się ze sobą w meczu ostatniej kolejki grupy D mistrzostw świata. Przed spotkaniem oba zespoły miały po trzy punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

Rywalizacja na Levi's Stadium w Dallas przebiegała bez większych konkretów. Inicjatywa była po stronie Australijczyków, jednak żadna z ekip nie była w stanie wypracować sobie dogodnej sytuacji.

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez 90 minut. Ostatecznie padł remis 0:0, a ekipy podzieliły się punktami.

W tabeli Australia zajęła tym samym drugie miejsce z czterema "oczkami". Tyle samo zgromadził trzeci Paragwaj.

Paragwaj - Australia 0:0 (0:0)

Paragwaj: Orlando Gill - Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Omar Alderete (84. Jose Canale), Alexandro Maidana (46. Mauricio) - Diego Gomez (90+2. Damian Bobadilla), Andres Cubas, Matias Galarza (90+2. Junior Alonso) - Gabriel Avalos (67. Alex Arce), Julio Enciso. Trener: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach - Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington - Jordan Bos, Aiden O'Neill, Jackson Irvine (84. Paul Okon-Engstler), Aziz Behich - Cristian Volpato (58. Ajdin Hrustic), Connor Metcalfe - Nestory Irankunda (84. Tete Yengi). Trener: Tony Popovic.

Żółte kartki: Diego Gomez - Jackson Irvine.

Sędzia: Clement Turpin (Francja).

Polsat Sport