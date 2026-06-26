Szybki gol, czerwona kartka i show rezerwowego! Senegal rozbił Irak

Senegalczycy od początku meczu chcieli pokazać swoją wyższość nad rywalem. Ten plan przyniósł efekty już w czwartej minucie - wtedy to piłkę do siatki, po podaniu Abdoulaye Secka, skierował Habib Diarra.

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Problemy Irakijczyków powiększyły się w 10. minucie. Rebin Sulaka sfaulował swojego oponenta i początkowo otrzymał za to napomnienie żółty "kartonik". Po wideoweryfikacji, sędzia Anthony Taylor postanowił zmienić swoją decyzję i wyrzucić 34-latka z boiska, pokazując bezpośrednią czerwoną kartkę.

W pierwszej połowie Irak miał 42% posiadania piłki. Żaden spośród ich czterech strzałów nie zmierzał jednak w kierunku bramki Edouarda Mendy'ego. To zmieniło się w drugiej połowie - nie zmienił się jednak jej przebieg. Senegal zdominował rywala.

W 56. minucie gola na 2:0, po asyście Lamine'a Camary, strzelił Ismaila Sarr, który asystował przy kolejnym trafieniu - na 3:0. Jego autorem był z kolei Pape Gueye. 27-letni piłkarz Villarrealu pojawił się na boisku zaledwie dwie minuty wcześniej. W 71. minucie podwyższył wynik do 4:0 po podaniu Ilimana Ndiaye.

Gueye odwdzięczył się Ndiaye i tym razem to on zanotował asystę, natomiast piłkarz Evertonu ustalił wynik meczu na 5:0.

Senegal - Irak 5:0 (1:0)

Gole: Diarra 4, Sarr 56, Gueye 59, 71, Ndiaye 82

Czerwona kartka: Sulaka 13

MS, Polsat Sport