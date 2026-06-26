Startują przygotowania do wielkiego święta polskiej siatkówki plażowej

Tego miejsca i tego wydarzenia nie da się zapomnieć. Kto raz przyjechał, zobaczył i poczuł atmosferę przysuskiego turnieju, ten przepadł na dobre i stał się on dla niego stałym punktem w kalendarzu. Dla zawodników i zawodniczek również. Turnieje w Przysusze stały się wyjątkowym wydarzeniem, na które wszyscy z niecierpliwością czekają. To tutaj padł rekord, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych do turnieju par i niezwykle długie, rekordowe też, kwalifikacje pierwszego dnia. To świadczy o jednym - marka turnieju jest najlepszą z możliwych.

- Za nami jubileuszowa, dziesiąta edycja, więc ta tegoroczna rozpoczyna kolejne dziesięciolecie naszego turnieju. Przez te wszystkie lata staraliśmy się dla wszystkich - zawodników, kibiców - by mieli same najlepsze wspomnienia, a także dla naszych partnerów i sponsorów - by w pełni byli zadowoleni ze współpracy z nami. W tym roku dołączyła do nas firma Sigma Fresh, która jest sponsorem tytularnym, za co ogromnie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom za wsparcie przy organizacji turnieju. Bez nich by go nie było. Mamy ogromną nadzieję, że - podobnie jak wcześniejsze edycje - ta również zakończy się sukcesem - powiedział Piotr Skiba, główny organizator Sigma Fresh Puchar Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej Przysucha 2026.

W tym roku również można spodziewać się fantastycznych trzech dni rywalizacji i dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Sigma Fresh Puchar Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej Przysucha 2026 będzie rozszerzonym formatem. Oprócz turnieju, tradycyjnego charytatywnego meczu gwiazd, a także stałej już części wydarzenia - Miasteczka Sportu, na kibiców czeka nie lada atrakcja - dwa koncerty. W Przysusze wystąpią Lili oraz Long&Junior.

- Chcemy nie tylko zapewnić dużą dawkę sportowych emocji, ale także ogromnie zależy nam, by zaszczepić sport od najmłodszych lat. Dlatego Miasteczko Sportu na stałe wpisało się w organizację tego wydarzenia. Chcemy zaangażować nie tylko dzieci, ale całe rodziny i pokazać, że aktywność fizyczna i sport, to coś naprawdę dobrego. Na kibiców czekać będą specjalne strefy, z różnymi aktywnościami i sportami do wyboru. Nie zabraknie treningów, prowadzonych przez gwiazdy siatkówki. Dla dzieci to frajda i dodatkowy bodziec. Wiemy po tych wszystkich latach, że jest to skuteczne i nie zamierzamy z tego rezygnować - zdradził Dominik Witczak.

Harmonogram turnieju jest niezmienny. W piątek, 10 lipca startują kwalifikacje, a od soboty toczyć się będzie rywalizacja w turnieju głównym. W niedzielę rozegrane zostaną te najważniejsze mecze. Co najważniejsze, w tym roku zmagania będą transmitowane na żywo w Polsacie Sport nie tylko w niedzielę! Również sobotnie mecze będzie można oglądać na antenach tej telewizji.

Informacja Prasowa