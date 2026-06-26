Tak środowisko siatkarskie zareagowało na śmierć Castellaniego. Poruszające słowa
Nie żyje były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Daniel Castellani. Miał 65 lat. Bardzo szybko na koszmarne wieści zareagowało środowisko siatkarskie. "Spoczywaj w pokoju, Trenerze" - czytamy.
Castellani został selekcjonerem polskiej kadry w 2009 roku. Po dziewięciu miesiącach po otrzymaniu tej posady, Argentyńczyk osiągnął z historyczny sukces - złoty medal mistrzostw Europy.
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Śmierć 65-latka wywołała ogromne poruszenie w świecie siatkówki. "Nie wierzę! Brak słów" - napisał na Instagramie Piotr Gacek, były libero polskiej kadry.
"Daniel, tak bardzo smutno" - przekazał Piotr Gruszka, dodając emotikonę złamanego serca.
"Trudno znaleźć słowa, jak wielka to strata dla siatkówki na całym świecie. Spoczywaj w pokoju, Trenerze!" - przekazano na profilu PlusLigi.
Poruszający wpis zamieściła PGE GiEK Skra Bełchatów.
"Odszedł od nas Daniel Castellani. Wybitny szkoleniowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Danielu, trenerze, przyjacielu - na zawsze pozostaniesz częścią naszego klubu i serc kibiców oraz tych, którzy mieli zaszczyt z Tobą pracować" - czytamy.
"Spoczywaj w pokoju, Trenerze" - napisał z kolei Energa Indykpol AZS Olsztyn.
"Castellani wpisał się w historię nowoczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider na parkiecie oraz poza nim. Jego dziecistwo, nauki i ludzkość pozostaną na zawsze w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy za wszystko, Daniel. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim" - napisała Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej.
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