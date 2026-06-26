Tak środowisko siatkarskie zareagowało na śmierć Castellaniego. Poruszające słowa

Siatkówka

Nie żyje były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Daniel Castellani. Miał 65 lat. Bardzo szybko na koszmarne wieści zareagowało środowisko siatkarskie. "Spoczywaj w pokoju, Trenerze" - czytamy.

Daniel Castellani podpisujący piłkę do siatkówki
fot. PAP
Nie żyje były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Daniel Castellani

Castellani został selekcjonerem polskiej kadry w 2009 roku. Po dziewięciu miesiącach po otrzymaniu tej posady, Argentyńczyk osiągnął z historyczny sukces - złoty medal mistrzostw Europy. 

 

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Śmierć 65-latka wywołała ogromne poruszenie w świecie siatkówki. "Nie wierzę! Brak słów" - napisał na Instagramie Piotr Gacek, były libero polskiej kadry.

 

Daniel Castellani – złoty medalista mistrzostw Europy

 

"Daniel, tak bardzo smutno" - przekazał Piotr Gruszka, dodając emotikonę złamanego serca.

 

 

"Trudno znaleźć słowa, jak wielka to strata dla siatkówki na całym świecie. Spoczywaj w pokoju, Trenerze!" - przekazano na profilu PlusLigi.

 

 

Poruszający wpis zamieściła PGE GiEK Skra Bełchatów.

 

"Odszedł od nas Daniel Castellani. Wybitny szkoleniowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Danielu, trenerze, przyjacielu - na zawsze pozostaniesz częścią naszego klubu i serc kibiców oraz tych, którzy mieli zaszczyt z Tobą pracować" - czytamy.

 

 

"Spoczywaj w pokoju, Trenerze" - napisał z kolei Energa Indykpol AZS Olsztyn.

 

 

"Castellani wpisał się w historię nowoczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider na parkiecie oraz poza nim. Jego dziecistwo, nauki i ludzkość pozostaną na zawsze w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy za wszystko, Daniel. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim" - napisała Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej.

 

HP, Polsat Sport
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