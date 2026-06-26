Tak środowisko siatkarskie zareagowało na śmierć Castellaniego. Poruszające słowa

Castellani został selekcjonerem polskiej kadry w 2009 roku. Po dziewięciu miesiącach po otrzymaniu tej posady, Argentyńczyk osiągnął z historyczny sukces - złoty medal mistrzostw Europy.

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Śmierć 65-latka wywołała ogromne poruszenie w świecie siatkówki. "Nie wierzę! Brak słów" - napisał na Instagramie Piotr Gacek, były libero polskiej kadry.

"Daniel, tak bardzo smutno" - przekazał Piotr Gruszka, dodając emotikonę złamanego serca.

"Trudno znaleźć słowa, jak wielka to strata dla siatkówki na całym świecie. Spoczywaj w pokoju, Trenerze!" - przekazano na profilu PlusLigi.

Poruszający wpis zamieściła PGE GiEK Skra Bełchatów.

"Odszedł od nas Daniel Castellani. Wybitny szkoleniowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Danielu, trenerze, przyjacielu - na zawsze pozostaniesz częścią naszego klubu i serc kibiców oraz tych, którzy mieli zaszczyt z Tobą pracować" - czytamy.

Odszedł od nas Daniel Castellani... Wybitny szkoleniowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek 😔



Danielu, trenerze, przyjacielu... Na zawsze pozostaniesz częścią historii naszego klubu i serc kibiców oraz tych, którzy mieli zaszczyt z Tobą pracować. Spoczywaj w pokoju 🕯️🖤 pic.twitter.com/ddF9FwQ67l — PGE GiEK Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) June 26, 2026

"Spoczywaj w pokoju, Trenerze" - napisał z kolei Energa Indykpol AZS Olsztyn.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego trenera - Daniela Castellaniego.



Daniel Castellani objął naszą drużynę w połowie sezonu 2019/2020 i prowadził ją do końca rozgrywek 2020/2021.



W 2009 roku, jako selekcjoner reprezentacji Polski, poprowadził… pic.twitter.com/Y3fpbe4iqE — Energa Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) June 26, 2026

"Castellani wpisał się w historię nowoczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider na parkiecie oraz poza nim. Jego dziecistwo, nauki i ludzkość pozostaną na zawsze w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy za wszystko, Daniel. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim" - napisała Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej.

HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI



Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.



Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 25, 2026

HP, Polsat Sport