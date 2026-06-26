Wiemy, z kim polscy tenisiści zmierzą się na Wimbledonie. Fatalne losowanie dla Hurkacza

Tenis

Kamil Majchrzak zagra z Alejandro Tabilo w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Dużo trudniejsze zadanie czeka Huberta Hurkacza. Oto rywale polskich tenisistów.

Wiemy, z kim polscy tenisiści zmierzą się na Wimbledonie. Fatalne losowanie dla Hurkacza
fot. PAP/EPA
Majchrzak i Hurkacz poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu

Już w poniedziałek rozpocznie się kolejny w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste. 

 

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Tytułu z rywalizacji kobiet broni Iga Świątek, natomiast w zmaganiach mężczyzn - Jannik Sinner. Tym razem zobaczymy na korcie dwóch naszych tenisistów Kamila Majchrzaka oraz Huberta Hurkacza. Obaj poznali już rywali, z którymi zagrają w pierwszej rundzie.

 

Majchrzak powalczy o awans z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Z kolei młodszy z Polaków zmierzy się z Casperem Ruudem,

 

 

Oto pary polskich tenisistów w pierwszej rundzie Wimbledonu:

 

Hubert Hurkacz - Casper Ruud

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo

 

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
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