Co dalej z Wilfredo Leonem? Padła jasna deklaracja

Krystian NatońskiSiatkówka

Wilfredo Leon dotychczas przyglądał się z boku poczynaniom reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Wiele wskazuje na to, że gwiazdor Biało-Czerwonych wreszcie pojawi się na parkiecie w sobotnim spotkaniu z Niemcami. - Jak trener będzie mnie potrzebował, to jestem - przyznał w rozmowie z Bożeną Pieczko dla Polsatu Sport.

Siatkarz Wilfredo Leon w koszulce reprezentacji Polski z flagą narodową na rękawie.
fot. Cyfrasport
Wilfredo Leon wraca do kadry i jest gotowy do gry w Lidze Narodów

Podopieczni Nikoli Grbicia mają za sobą sześć meczów w tegorocznej edycji VNL. Bilans to cztery zwycięstwa i dwie porażki. Obecnie wicemistrzowie olimpijscy rywalizują w Gliwicach, gdzie w sobotę zmierzą się z Niemcami. Do kadry dołączył Leon.

 

- Trener pozwolił mi mieć trochę więcej wolnego czasu. To fajnie pod kątem rodziny. Mogłem spędzić ten czas z dzieciakami. Czuję się bardzo dobrze. Powoli wracam do topowej formy. Czasami sam wymagam za dużo od siebie. Ludzie mówią, że to narzucanie sobie presji, ale ja tego tak nie odbieram. Wiem, co jestem w stanie zrobić - przyznał.

 

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Polacy są na razie niepokonani na własnym parkiecie. Najpierw pokonali po tie-breaku Belgię, a następnie Turcję. W sobotę rywalem będą Niemcy.

 

- Nie poddajemy się, mimo trudnych sytuacji. Gdy jesteśmy skoncentrowani, to zdecydowanie nasza gra wygląda inaczej. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej i to jest najważniejsze. Co do mojej gry, to zobaczymy. Ja jestem gotowy. Wiadomo, że to co się myśli, to jedno, a to co boisko pokazuje, to drugie. Ale jak trener będzie mnie potrzebował, to jestem - rzekł przyjmujący Bogdanki LUK Lublin.

 

 

Rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
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