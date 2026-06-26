Co dalej z Wilfredo Leonem? Padła jasna deklaracja

Podopieczni Nikoli Grbicia mają za sobą sześć meczów w tegorocznej edycji VNL. Bilans to cztery zwycięstwa i dwie porażki. Obecnie wicemistrzowie olimpijscy rywalizują w Gliwicach, gdzie w sobotę zmierzą się z Niemcami. Do kadry dołączył Leon.

- Trener pozwolił mi mieć trochę więcej wolnego czasu. To fajnie pod kątem rodziny. Mogłem spędzić ten czas z dzieciakami. Czuję się bardzo dobrze. Powoli wracam do topowej formy. Czasami sam wymagam za dużo od siebie. Ludzie mówią, że to narzucanie sobie presji, ale ja tego tak nie odbieram. Wiem, co jestem w stanie zrobić - przyznał.

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Polacy są na razie niepokonani na własnym parkiecie. Najpierw pokonali po tie-breaku Belgię, a następnie Turcję. W sobotę rywalem będą Niemcy.

- Nie poddajemy się, mimo trudnych sytuacji. Gdy jesteśmy skoncentrowani, to zdecydowanie nasza gra wygląda inaczej. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej i to jest najważniejsze. Co do mojej gry, to zobaczymy. Ja jestem gotowy. Wiadomo, że to co się myśli, to jedno, a to co boisko pokazuje, to drugie. Ale jak trener będzie mnie potrzebował, to jestem - rzekł przyjmujący Bogdanki LUK Lublin.

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Rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport