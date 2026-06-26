Chinka plasuje się na 52. lokacie w rankingu WTA, z kolei Japonka jest 15. rakietą świata.

Wang rozpoczęła turniej od pokonania Meksykanki, Renaty Zarazuy, 6:1, 6:2. W drugiej rundzie, także bez straty seta, jej wyższość musiała uznać Kanadyjka, Leylah Fernandez, z którą wygrała 6:3, 6:4. 24-latka awansowała do półfinału dzięki oddanemu walkowerowi Eliny Svitoliny.

Na otwarcie zmagań, Osaka wyeliminowała z turnieju Magdalenę Fręch, wygrywając z Polką 6:4, 6:1. W drugim meczu Japonka ograła Belgijkę, Elise Mertens, 6:3, 6:3. W meczu ćwierćfinałowym jej rywalką była Jekatierina Aleksandrowa, którą zwyciężyła 6:2, 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Xinyu Wang - Naomi Osaka na Polsatsport.pl.

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