Zaginął kapitan siatkarskiej reprezentacji! Dramatyczne skutki trzęsienia ziemi

W środę w północnej części Wenezueli doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi. Liczba ofiar oraz zaginionych stale rośnie. Zginęło kilkaset osób, a tysiące wciąż znajdują się pod gruzami.

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Wśród zaginionych jest także kapitan siatkarskiej reprezentacji Wenezueli, Willner Rivas. Poinformowała o tym rodzima federacja siatkarska. Mężczyzna w trakcie zdarzenia przebywał wraz z rodziną.

"Wszystkim osobom, które skontaktowały się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu Guaguas, pytając o rodzinę naszego zawodnika, Willnera Rivasa, pragniemy po pierwsze podziękować za troskę, a po drugie poinformować, że nie mamy żadnych wiadomości. Czekamy" - napisano w oświadczeniu Club Voleibol Guaguas Las Palmas, gdzie w przyszłym sezonie ma grać przyjmujący.



W przeszłości Rivas bronił barw wielu zagranicznych klubów, m.in.: Lausanne UC, Narbonne Volley czy Cisterna Volley.

KP, Polsat Sport