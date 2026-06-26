Zaginął kapitan siatkarskiej reprezentacji! Dramatyczne skutki trzęsienia ziemi

Siatkówka

Dramatyczne informacje dotarły z Wenezueli. Podczas trzęsienia ziemi zaginął kapitan siatkarskiej reprezentacji, Willner Rivas.

Ludzie przeszukujący gruzy zniszczonych budynków po trzęsieniu ziemi.
fot. PAP/EPA
Kapitan siatkarskiej reprezentacji Wenezueli Willner Rivas zaginął po trzęsieniu ziemi (zdjęcie ilustracyjne)

W środę w północnej części Wenezueli doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi. Liczba ofiar oraz zaginionych stale rośnie. Zginęło kilkaset osób, a tysiące wciąż znajdują się pod gruzami. 

 

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Wśród zaginionych jest także kapitan siatkarskiej reprezentacji Wenezueli, Willner Rivas. Poinformowała o tym rodzima federacja siatkarska. Mężczyzna w trakcie zdarzenia przebywał wraz z rodziną. 

 

"Wszystkim osobom, które skontaktowały się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu Guaguas, pytając o rodzinę naszego zawodnika, Willnera Rivasa, pragniemy po pierwsze podziękować za troskę, a po drugie poinformować, że nie mamy żadnych wiadomości. Czekamy" - napisano w oświadczeniu Club Voleibol Guaguas Las Palmas, gdzie w przyszłym sezonie ma grać przyjmujący.
 
W przeszłości Rivas bronił barw wielu zagranicznych klubów, m.in.: Lausanne UC, Narbonne Volley czy Cisterna Volley.

KP, Polsat Sport
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INNESIATKÓWKAWILLNER RIVAS
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