Agnieszka Cyl nową prezes Polskiego Związku Biathlonu

"Wybory były bardzo wyrównane. W tajnym głosowaniu Agnieszka Cyl otrzymała 30 głosów, a jej kontrkandydat, wicemistrz olimpijski Tomasz Sikora, uzyskał poparcie 28 delegatów. Nowa prezes obejmuje funkcję po Joannie Badacz, która po zakończeniu jednej kadencji zdecydowała się nie ubiegać o reelekcję" - poinformował w komunikacie Związek.

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Przypomniano w nim, że 42-letnia Cyl od kilku lat pełniła funkcję dyrektorki sportowej PZBiath. i była odpowiedzialna za rozwój szkolenia oraz przygotowanie kadr narodowych.

– Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy. Postaram się nikogo nie zawieść przez najbliższe cztery lata – powiedziała nowo wybrana prezes, cytowana na oficjalnej stronie internetowej Związku.

PAP