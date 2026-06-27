Agnieszka Cyl nową prezes Polskiego Związku Biathlonu
Agnieszka Cyl została wybrana na prezeskę Polskiego Związku Biathlonu - taką decyzję podjęli delegaci na sobotnie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie, które zorganizowano w Katowicach.
"Wybory były bardzo wyrównane. W tajnym głosowaniu Agnieszka Cyl otrzymała 30 głosów, a jej kontrkandydat, wicemistrz olimpijski Tomasz Sikora, uzyskał poparcie 28 delegatów. Nowa prezes obejmuje funkcję po Joannie Badacz, która po zakończeniu jednej kadencji zdecydowała się nie ubiegać o reelekcję" - poinformował w komunikacie Związek.
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Przypomniano w nim, że 42-letnia Cyl od kilku lat pełniła funkcję dyrektorki sportowej PZBiath. i była odpowiedzialna za rozwój szkolenia oraz przygotowanie kadr narodowych.
– Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy. Postaram się nikogo nie zawieść przez najbliższe cztery lata – powiedziała nowo wybrana prezes, cytowana na oficjalnej stronie internetowej Związku.Przejdź na Polsatsport.pl