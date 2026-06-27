Bielsa ostro skrytykował samego siebie! "Kadencja, która niczego po sobie nie zostawiła"

Urugwajczycy w niezbyt mocnej grupie zremisowali z Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Z dwoma punktami zajęli trzecie miejsce w grupie, ale bez szans na awans do 1/16 finału.

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Bielsa na konferencji prasowej nie krył frustracji nie tylko po ostatnim przegranym spotkaniu, ale krytycznie ocenił całą swoją pracę w reprezentacji Urugwaju.

- Co ja zrobiłem dla urugwajskiego futbolu? Nic, skoro przez trzy lata pracy tak naprawdę nie osiągnęliśmy żadnych wyników. Czwarte miejsce w eliminacjach do mundialu nic nie znaczy. Podobnie jak trzecie miejsce w Copa America. O tym, co tu się wydarzyło, nie muszę już mówić. To była kadencja, która niczego po sobie nie zostawiła - przyznał rozgoryczony 70-latek.

Bielsa za wynik wziął odpowiedzialność na siebie, ale dodał, że patrząc na grę jego reprezentacji, zabrakło trochę szczęścia.

- Myślę, że zasłużyliśmy na siedem punktów, a zdobyliśmy tylko dwa - podkreślił szkoleniowiec, któremu kontrakt z urugwajską federacją wygasa po mistrzostwach.

Opiekun Hiszpanów Luis de la Fuente nie krył zadowolenia ze skromnej wygranej, która dała zwycięstwo w grupie. Jak zaznaczył, dla jego podopiecznych nie było to łatwe spotkanie.

- Stanęliśmy na wysokości zadania w bardzo wymagającym, bardzo trudnym meczu i nie daliśmy się sprowokować. Drużyna zawsze odpowiada. Dziś wiedzieliśmy, jak grać inaczej - podsumował.

PAP