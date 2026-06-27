Był gwiazdą w meczu z Niemcami. "Jutro będzie tak samo, a może i lepiej"

Siatkówka

- Szkoda tego pierwszego seta, bo mieliśmy takie założenie, żeby w końcu się przełamać i tego pierwszego seta wygrać, ale najważniejsze, że są trzy punkty. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo, a może i lepiej - powiedział Bartłomiej Bołądź. Polski siatkarz był jednym z kluczowych elementów naszej reprezentacji podczas wygranego starcia z Niemcami w Lidze Narodów.

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 30 krzyczy podczas meczu.
fot. VNL
Bartłomiej Bołądź cieszy się z wygranej z Niemcami w Lidze Narodów

Polscy siatkarze rywalizują w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W sobotę podopieczni Nikoli Grbicia sięgnęli po zwycięstwo nad narodową drużyną Niemiec 3:1, mimo że przegrali pierwszego seta.

 

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Jednym z najważniejszych elementów naszej kadry podczas tego starcia był Bartłomiej Bołądź. Siatkarz w rozmowie z Marcinem Lepą podsumował sobotni mecz. 

 

- MVP dla całej drużyny. Nasz najrówniejszy mecz tutaj w Gliwicach. Zdecydowanie się cieszymy. Szkoda tego pierwszego seta, bo mieliśmy takie założenie, żeby w końcu się przełamać i tego pierwszego seta wygrać, ale najważniejsze, że są trzy punkty. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo, a może i lepiej - ocenił. 

 

Polscy kibice pojawili się tłumnie na trybunach hali w Gliwicach. To "dodało skrzydeł" Biało-Czerwonym.

 

- W Polsce gra się fantastycznie. nawet się nie spodziewałem, że będzie "full house", więc możemy tylko kibicom podziękować - stwierdził zawodnik. 

 

Polacy już niedługo rozegrają swój kolejny mecz w Lidze Narodów. W niedzielę zmierzą się z Argentyńczykami.


Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

 

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Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 28 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

 

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

AA, Polsat Sport
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