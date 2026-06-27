Był gwiazdą w meczu z Niemcami. "Jutro będzie tak samo, a może i lepiej"

Polscy siatkarze rywalizują w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W sobotę podopieczni Nikoli Grbicia sięgnęli po zwycięstwo nad narodową drużyną Niemiec 3:1, mimo że przegrali pierwszego seta.

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Jednym z najważniejszych elementów naszej kadry podczas tego starcia był Bartłomiej Bołądź. Siatkarz w rozmowie z Marcinem Lepą podsumował sobotni mecz.

- MVP dla całej drużyny. Nasz najrówniejszy mecz tutaj w Gliwicach. Zdecydowanie się cieszymy. Szkoda tego pierwszego seta, bo mieliśmy takie założenie, żeby w końcu się przełamać i tego pierwszego seta wygrać, ale najważniejsze, że są trzy punkty. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo, a może i lepiej - ocenił.

Polscy kibice pojawili się tłumnie na trybunach hali w Gliwicach. To "dodało skrzydeł" Biało-Czerwonym.

- W Polsce gra się fantastycznie. nawet się nie spodziewałem, że będzie "full house", więc możemy tylko kibicom podziękować - stwierdził zawodnik.

Polacy już niedługo rozegrają swój kolejny mecz w Lidze Narodów. W niedzielę zmierzą się z Argentyńczykami.



Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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Polska - Argentyna. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 28 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

AA, Polsat Sport