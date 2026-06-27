Co ze zdrowiem Salaha? Jest informacja ze sztabu

Egipt zakwalifikował się do 1/16 finału turnieju, zajmując drugie miejsce w grupie G, ale w 57. minucie z boiska zszedł jego gwiazdor, który przyłożył okład z lodu do lewego uda.

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- Lekarz sporządzi raport po naszym powrocie do hotelu i przeprowadzi drugie badanie. Rozmawiałem z Salahem, zapewnił mnie, że wszystko będzie w porządku, że to nie jest poważna kontuzja - przekazał selekcjoner afrykańskiej drużyny.

Egipt musiał stawić czoła desperackiej i pełnej zapału ofensywie Iranu po przerwie na nawodnienie w drugiej połowie. Intensywność meczu wzrosła jeszcze bardziej w doliczonym czasie gry, a Irańczycy trafili w poprzeczkę wkrótce po unieważnieniu bramki Shoji Khalilzadeha przez prowadzącego spotkanie Szymona Marciniaka.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny będzie to mecz. Ale mieliśmy plan i zawodnicy do zrealizowali - kontynuował podczas konferencji pomeczowej Hassan, który zapewnił, że remis nie był celem jego drużyny. - Dążyliśmy do zwycięstwa, ale rywal był silny - dodał.

Egipt pozostał niepokonany po trzech meczach i po raz pierwszy w historii mistrzostw świata przeszedł fazę grupową. 3 lipca w Dallas „Faraonów” czeka starcie z Australią.

Trener Iranu Amir Ghalenoei ubolewał nad pechem swojej drużyny po trzecim z rzędu remisie.

- W tych trzech meczach nie otrzymaliśmy nagrody za nasze wysiłki. Piłkarska sprawiedliwość nie była po naszej stronie - podsumował.

Iran, który po raz pierwszy w historii ma szansę awansować do fazy pucharowej, zajął trzecie miejsce w grupie i musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Klasyfikowany jest na szóstym miejscu w tabeli drużyn z trzecich pozycji, z której awansuje osiem najlepszych. Nadal ma duże szanse na znalezienie się w gronie 32 zespołów.

- Czuję smutek, ale mamy nadzieję, że jednak awansujemy. Ludzie zawsze mają nadzieję, muszą mieć - powiedział Mehdi Taremi, który w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego.

Po raz kolejny ostro skrytykował ograniczenia w podróżowaniu nałożone na irańską drużynę, które oznaczają, że zaraz po meczu musi ona wracać do swojej bazy w Meksyku.