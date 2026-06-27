Cóż za słowa trenera Kabowerdeńczyków po historycznym awansie na mundialu!

Piłka nożna

Trener reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka nazwał awans jego piłkarzy do 1/16 finału mistrzostw świata „trochę szokującym”. Debiutująca na mundialu drużyna z Afryki przypieczętowała sukces remisując 0:0 z Arabią Saudyjską.

Mężczyzna w niebieskiej koszulce z białymi i czerwonymi pasami wita grupę kibiców, wśród których są dzieci.
fot. PAP/EPA
Bubista z kibicami Republiki Zielonego Przylądka.

Pedro Leitao Brito, znany jako Bubista, wszedł na konferencję prasową owinięty we flagę swojego kraju.

 

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- Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Zakończyliśmy pierwszą fazę turnieju bez porażki i musimy być zadowoleni. Nasi kibice na to zasługują. Brakowało nam jednego gola, by być jeszcze szczęśliwszymi - powiedział Bubista.

 

- To trochę szokujące. Jesteśmy małym krajem, ale walczymy o to, co chcemy osiągnąć. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych - dodał.

 

Piłkarze z Afryki zajęli drugie miejsce w grupie H po trzech remisach - z Hiszpanią 0:0, Urugwajem 2:2 i na zakończenie fazy grupowej, w piątek w Houston, z Arabią Saudyjską 0:0.

 

Pomogła im w tym wygrana Hiszpanii z Urugwajem 1:0. Po końcowym gwizdku piłkarze Cabo Verde pozostali na boisku z telefonami komórkowymi w dłoniach, oglądając ostatnie minuty meczu Hiszpanów. Bramka dla Urugwaju dałaby mu awans i wyeliminowała zespół z Afryki, ale tak się nie stało.

 

Na pytanie o mecz 1/16 finału z Argentyną, Bubista odpowiedział, że będzie to zaszczyt dla jego drużyny.

 

- To kraj, z którym łączą nas długotrwałe więzy, ponieważ wielu obywateli Republiki Zielonego Przylądka wyemigrowało tam. Będziemy grać z właściwym nastawieniem i poczuciem odpowiedzialności, ale także z naszą własną osobowością i charakterem. Reprezentujemy naszą wyspę, ale reprezentujemy również Afrykę. To powód do ogromnej dumy - podkreślił.

 

Trener Arabii Saudyjskiej Georgios Donis przyznał, że jego zespół miał trudności z utrzymaniem się przy piłce i ze stworzeniem zagrożenia pod bramką Republiki Zielonego Przylądka.

 

- Mieliśmy problemy z kreowaniem sytuacji. Kiedy gra się w takim meczu i nie potrafi się kontrolować tempa gry, a w ataku nie ma szans na stworzenie sytuacji, to trudno wygrać mecz - ocenił.

MS, PAP
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