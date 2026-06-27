Djoković powiedział to o powrocie Williams. "Wszystkie oczy są zwrócone w jej kierunku"

Przed nami kolejna edycja najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści na świecie zmierzą się na Wimbledonie.

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Wśród rywalizujących zawodników nie mogło zabraknąć ikony - Novaka Djokovicia. Serb w rozmowie z dziennikarzami, w tym z wysłannikiem Polsatu Sport Tomaszem Lorkiem, wypowiedział się na temat zbliżającego się turnieju. Jego rywalem w premierowej rundzie imprezy będzie Yibing Wu.

- Dużo trenowałem przez ostatnie tygodnie. Wcześnie odpadłem z Roland Garros, więc miałem czas na przygotowanie i jestem podekscytowany. Jestem gotów wyjść i zacząć tegoroczne kampanię na Korcie Centralnym Chyba najświętszym korcie w naszym sporcie, więc jestem szczęśliwy, że znów tutaj jestem - powiedział tenisista.

Na trawiastych kortach w Londynie wystąpi również inna legenda. Do gry w rywalizacji singlowej wróci Serena Williams, a jej przeciwniczką będzie Maya Joint.

- Jej powrót jako zawodniczki to świetna sprawa dla naszej społeczności. Wraca jako jedna z największych legend tego sportu. To, co ona robi, jest niesamowite i epickie. To inspirujące dla mnie i milionów kibiców. Życzę jej powodzenia. Wiem, że wszystkie oczy są zwrócone w jej kierunku. Zasługuje na wszystkie brawa, które otrzyma na korcie - stwierdził zawodnik.

Cała rozmowa z Novakiem Djokoviciem w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport