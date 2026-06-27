Doborowe towarzystwo! Majchrzak trenował z Sinnerem przed Wimbledonem
Kamil Majchrzak staje przed kolejnym wyzwaniem. Powalczy o powtórzenie wyniku sprzed roku na Wimbledonie, kiedy dotarł do czwartej rundy. Obecnie Polak przygotowuje się do startu w Londynie. W sobotę trenował z ubiegłorocznym mistrzem i liderem rankingu ATP Włochem Jannikiem Sinnerem.
Minione tygodnie dla Kamila Majchrzaka są jednymi z najlepszych pod względem sportowym. Polak sięgnął po premierowy tytuł w głównym cyklu, triumfując w turnieju w 's-Hertogenbosch, a także awansował na najwyższe w karierze - 47. - miejsce w rankingu ATP.
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Teraz Majchrzak staje przed kolejnym wyzwaniem. Piotrkowianin powalczy o powtórzenie wyśmienitego wyniku sprzed roku na Wimbledonie, kiedy dotarł do czwartej rundy. To, jak dotąd, najlepszy wynik Polaka na Wielkim Szlemie.
Majchrzak przygotowuje się do startu na londyńskiej trawie. W sobotę trenował w doborowym towarzystwie. Po drugiej stronie siatki stał bowiem ubiegłoroczny mistrz Wimbledonu i lider rankingu ATP Włoch Jannik Sinner.
Swój mecz pierwszej fazy tegorocznej edycji zmagań Majchrzak rozegra we wtorek 30 czerwca. Jego przeciwnikiem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo.
- Trawa wspiera mój serwis i paradoksalnie na niej lepiej mi się broni - ocenił Polak w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.
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