Dramat gwiazdora! Tragiczne chwile podczas mundialu
Cody Gakpo, który obecnie bierze udział w mistrzostwach świata z reprezentacją Holandii, przeżywa rodzinny dramat. Jego partnerka, Noa van der Bij, poroniła.
Cody Gakpo przeżywa obecnie rodzinny dramat. Jego partnerka, Noa van der Bij, opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszający wpis. Kobieta poroniła.
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"Ze złamanymi sercami dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz syn zmarł w trakcie ciąży. Dziękujemy za miłość i wsparcie. Elijah Raphael Gakpo. Kochany na zawsze. Na zawsze nasz syn" - napisała.
Para wychowuje już jedno dziecko. Ich syn Samuel Seth przyszedł na świat w 2024 roku.
Dotychczas Gakpo to jeden z liderów reprezentacji Holandii na mundialu. Zawodnik zdobył dwie bramki, a jego zespół zajął pierwsze miejsce w grupie. Przeciwnikami "Oranje" w 1/16 finału będą Marokańczycy.Przejdź na Polsatsport.pl