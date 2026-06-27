Dramat gwiazdora! Tragiczne chwile podczas mundialu

Piłka nożna

Cody Gakpo, który obecnie bierze udział w mistrzostwach świata z reprezentacją Holandii, przeżywa rodzinny dramat. Jego partnerka, Noa van der Bij, poroniła.

Piłkarz w pomarańczowym stroju z piłką przy nodze, biegnący po boisku piłkarskim. W tle widać trybuny wypełnione widzami i logo sponsora Visa.
fot. PAP/EPA
Cody Gakpo

Cody Gakpo przeżywa obecnie rodzinny dramat. Jego partnerka, Noa van der Bij, opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszający wpis. Kobieta poroniła.

 

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"Ze złamanymi sercami dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz syn zmarł w trakcie ciąży. Dziękujemy za miłość i wsparcie. Elijah Raphael Gakpo. Kochany na zawsze. Na zawsze nasz syn" - napisała.

 

Para wychowuje już jedno dziecko. Ich syn Samuel Seth przyszedł na świat w 2024 roku.

 

Dotychczas Gakpo to jeden z liderów reprezentacji Holandii na mundialu. Zawodnik zdobył dwie bramki, a jego zespół zajął pierwsze miejsce w grupie. Przeciwnikami "Oranje" w 1/16 finału będą Marokańczycy.

Polsat Sport
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CODY GAKPOHOLANDIAMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026MUNDIALPIŁKA NOŻNA
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