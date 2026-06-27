Dramat gwiazdora! Tragiczne chwile podczas mundialu

Cody Gakpo przeżywa obecnie rodzinny dramat. Jego partnerka, Noa van der Bij, opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszający wpis. Kobieta poroniła.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

"Ze złamanymi sercami dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz syn zmarł w trakcie ciąży. Dziękujemy za miłość i wsparcie. Elijah Raphael Gakpo. Kochany na zawsze. Na zawsze nasz syn" - napisała.

Para wychowuje już jedno dziecko. Ich syn Samuel Seth przyszedł na świat w 2024 roku.

Dotychczas Gakpo to jeden z liderów reprezentacji Holandii na mundialu. Zawodnik zdobył dwie bramki, a jego zespół zajął pierwsze miejsce w grupie. Przeciwnikami "Oranje" w 1/16 finału będą Marokańczycy.

Polsat Sport