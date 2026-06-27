Dreszczowiec na MŚ! Anulowany gol i poprzeczka w doliczonym czasie gry

Od samego początku spotkanie toczyło się w bardzo wysokim tempie. Już w piątej minucie wynik otworzył Mahmoud Saber. Świetnie odnalazł się on w polu karnym, dopadł do piłki, którą przed siebie wybił Alireza Beiranvand, i pewnym strzałem dał swojemu zespołowi prowadzenie.



Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Sześć minut później Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla Iranu po faulu jednego z graczy Egpitu. Do "jedenastki" podszedł Mehdi Taremi, ale jego intencje wyczuł Oufa Shobeir. Podopieczni trenera Amira Ghalenoeiego nie dali jednak za wygraną. W 14. minucie ruszyli z kolejnym natarciem i tym razem zdołali wyrównać, a na listę strzelców wpisał się Ramin Rezaeian.

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Po przerwie bliżej strzelenia gola byli "Faraonowie". Sytuację mocno skomplikował jednak fakt, że już w 57. minucie ich lider, Mohamed Salah, doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Ostatecznie to sama końcówka przyniosła najwięcej emocji. Najpierw sędzia Marciniak po analizie VAR nie uznał gola dla Iranu, a chwilę później jeden z zawodników tej drużyny trafił w poprzeczkę.



W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Belgia pokonała Nową Zelandię 5:1. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie G na pierwszym miejscu zakończyły "Czerwone Diabły", które wyprzedziły Egipt. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Iranowi, który musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Nowozelandczycy.



Egipt - Iran 1:1 (1:1)

Bramki: Mahmoud Saber 5 - Ramin Rezaeian 14.



Egipt: Oufa Shobeir - Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem (14. Yasser Ibrahim), Rami Rabia, Ahmed Fatouh - Mahmoud Saber (46. Marwan Attia), Mohanad Lasheen - Mostafa Ziko (76. Hamza Abdelkarim), Mohamed Salah (57. Zizo), Emam Ashour (46. Omar Marmoush) - Trezeguet.



Iran: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati (46. Saleh Hardani), Milad Mohammadi - Saman Ghoddos (67. Shahriyar Moghanlou), Mohammad Ghorbani, Saeid Ezatolahi - Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi (90+1. Alireza Jahanbakhsh).



Żółte kartki: Mahmoud Saber, Yasser Ibrahim, Mohanad Lasheen - Hossein Kanaani, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi.

Sędziował: Szymon Marciniak (Polska).

ŁO, Polsat Sport