Działo się nocą na mundialu. Sensacyjny awans Republiki Zielonego Przylądka!

Zespół z liczącego niewiele ponad pół miliona mieszkańców wyspiarskiego kraju Afryki trafił do grupy z Hiszpanią, Urugwajem oraz Arabią Saudyjską i nikt mu nie dawał większych szans na awans. Tymczasem Kabowerdeńczycy zanotowali trzy remisy - w piątek z Arabią Saudyjską 0:0 - i zajęli drugie miejsce w tabeli, za Hiszpanią. Są pierwszym zespołem od 1998 roku, który wyszedł z grupy bez zwycięstwa. Wówczas udało się to reprezentacji Chile.

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W innym meczu grupy H Hiszpania pokonała Urugwaj 1:0, grzebiąc nadzieje zespołu z Ameryki Południowej na awans. Gol padł w 42. minucie po strzale Alexa Baeny i złej interwencji bramkarza "Urusów" Fernando Muslery. 40-letni golkiper, który występował na piątym mundialu, zapłacił za swój błąd, ponieważ argentyński trener Marcelo Bielsa zmienił go w przerwie.

W grupie I w Bostonie spotkały się zespoły pewne zajęcia dwóch czołowych miejsc w tabeli. Francuzi pewnie pokonali 4:1 Norwegów, którzy oszczędzając siły na fazę pucharową zagrali w rezerwowym składzie, m.in. bez największej gwiazdy Erlinga Haalanda. W ciągu 25 minut pierwszej połowy trzykrotnie na listę strzelców wpisał się Dembele, a jedna z tych bramek była 2900. trafieniem w historii mistrzostw świata.

W drugim spotkaniu tej grupy Senegal rozgromił Irak 5:0 i mimo dwóch wcześniejszych porażek awansował z trzeciego miejsca.

W grupie G pewny już awansu Egipt zaledwie zremisował z Iranem 1:1 i w końcowej tabeli dał się wyprzedzić Belgii, która pokonała Nową Zelandię 5:1. Niewiele brakowało, by Irańczycy zepchnęli zespół z Afryki na trzecie miejsce, bo w 11. minucie nie wykorzystali rzutu karnego, a w doliczonym przez sędziego Szymona Marciniaka czasie gry zdobyli bramkę z minimalnego spalonego i trafili w poprzeczkę. Remis utrzymał się jednak do końca, a to oznacza, że Irańczycy muszą czekać do końca fazy grupowej, by wiedzieć, czy zagrają w 1/16 finału.

W sobotę odbędą się ostatnie mecze w grupach J, K, L. Pewne awansu są z nich na razie Argentyna, Kolumbia, Portugalia, Anglia i Ghana.

PAP