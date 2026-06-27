Faworytka w formie przed Wimbledonem! Zgarnęła tytuł

31-letnia Keys już po raz trzeci triumfowała w tej imprezie; wcześniej w 2014 i 2023 roku. Łącznie sięgnęła po 11. tytuł, w tym pierwszy w bieżącym sezonie.

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W pierwszej rundzie debla turnieju WTA 250 na trawiastych kortach w Eastbourne wystąpiła Katarzyna Piter. Polka w parze z Rosjanką Maria Kozyriewą przegrały z Holenderką Isabelle Haverlag i Brytyjką Maią Lumsden 6:3. 4:6, 4:10.

Madison Keys - Tatjana Maria 7:5, 6:4

PAP