Fręch zdradziła, komu kibicuje na mundialu. "Ta drużyna bardzo mnie zafascynowała"

Fręch powalczy w tym roku o poprawienie najlepszego wyniku na Wimbledonie z 2022 roku. Wówczas udało się awansować do trzeciej rundy. Z kolei jej najlepszym rezultatem na turniejach wielkoszlemowych jest czwarta runda na Australian Open z 2024 roku.

- Wimbledon ma swój klimat. To jest historia, tradycja, coś niepowtarzalnego. Turniej przywiązuje bardzo dużą wagę do tradycji, do wystroju. To wszystko jest w motywie, wkomponowane. Nawet kwiaty są w kolorach Wimbledonu. To na pewno specjalny turniej - powiedziała Fręch.

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Wimbledon to najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Równolegle w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozgrywane są piłkarskie mistrzostwa świata. Komu kibicuje 28-latka?

- Republice Zielonego Przylądka (śmiech). Od momentu, kiedy postawili "autobus" w pierwszym meczu z Hiszpanią. Wiadomo, że z racji tego, że nie ma Polaków i nie ma komu kibicować, więc te emocje przerzucam na tę drużynę. Nie oglądam meczów poza tym pierwszym, aczkolwiek to jest drużyna, która bardzo mnie zafascynowała - przyznała Fręch.

Fręch - Kalinska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Magdalena Fręch - Anna Kalinska w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 18:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Cała rozmowa Tomasza Lorka z Magdaleną Fręch w załączonym materiale wideo:

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