Hurkacz przed Wimbledonem. "Daję sobie szansę, że prędzej czy później wszystko zaskoczy"

To właśnie na Wimbledonie singlista z Wrocławia osiągnął swój najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych. W 2021 roku dotarł do półfinału. Tym razem powtórzenie tego wyniku będzie niezwykle trudne, bo Polak wciąż buduje formę po kontuzji kolana.

- Wszystko wygląda super, najważniejsze, że jestem zdrowy. Oczywiście wyniki nie były takie, jakie byśmy chcieli, natomiast mogąc grać i daję sobie szansę, że prędzej czy później wszystko zaskoczy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

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Hurkacz w rankingu ATP plasuje się na 95. miejscu, podczas gdy Ruud zajmuje 12. lokatę. Warto podkreślić, że Norweg to trzykrotny finalista turniejów wielkoszlemowych, ale na Wimbledonie dotarł najdalej tylko do drugiej rundy.

- To nie jest nawierzchnia, na której osiągał najlepsze wyniki, natomiast to jest świetny zawodnik, a taki potrafi grać na każdej nawierzchni. Będzie to nie lada wyzwanie i zobaczymy, jak mecz się potoczy - przyznał Hurkacz.

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Cała rozmowa z Hubertem Hurkaczem w załączonym materiale wideo.

Transmisja meczu Hurkacz - Ruud w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 14:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

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