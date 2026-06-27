Kahn z EA Sports w sądzie. Jak bramkarz wygrał z gigantem gier i zniknął z serii FIFA na lata

Sprawa odbiła się szerokim echem nie tylko w świecie futbolu, ale również wśród graczy. W tamtym czasie seria FIFA była już jedną z najpopularniejszych sportowych marek na rynku, a obecność prawdziwych zawodników stanowiła jeden z jej największych atutów. Wyrok niemieckiego sądu pokazał jednak, że nawet posiadanie licencji od lig i organizacji piłkarskich nie zawsze daje pełne prawa do wykorzystywania wizerunku konkretnych sportowców. Co ciekawe, po latach Oliver Kahn pod swoim nazwiskiem wraca do tej serii gier.

Oliver Kahn nie zgodził się na wykorzystywanie wizerunku w grze Sprawa sądowa dotyczyła gry FIFA World Cup 2002, którą wypuszczono na rynek przy okazji zbliżających się mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii. Oliver Kahn nie zgodził się na wykorzystywanie swojego wizerunku w tym tytule i pozwał Electronic Arts.

Choć producent gry podpisał umowę ze zrzeszeniem profesjonalnych piłkarzy FIFPro i Bundesligą (czyli najwyższą klasą rozgrywkową w Niemczech), to jednak nie obejmowała ona indywidualnych praw do wizerunku Olivera Kahna.

Sąd w Hamburgu orzekł na korzyść piłkarza

Wyrok w tej sprawie zapadł w kwietniu 2003 roku, gdy sąd w Hamburgu przyznał Kahnowi rację. W orzeczeniu wskazano, że firma EA Sports nie miała prawa do wykorzystywania wizerunku piłkarza i jego nazwiska w grze FIFA World Cup 2002, co było drugim głośnym rozstrzygnięciem tego typu. Sędzia wskazał, że: "Bramkarz reprezentacji nie musi tolerować wykorzystywania komercyjnego”, o czym na bieżąco donosił Der Spiegel.

Kolejna gra FIFA 2003 zdążyła już trafić na rynek i w niej również obecny był Oliver Kahn. Nie udało mu się natomiast doprowadzić do wycofania reklamy gry z charakterystycznym wizerunkiem bramkarza o blond włosach. Zdaniem orzekającego sędziego "Nie każdy blond bramkarz to Oliver Kahn", więc tu EA Sports się obroniło.

Co ciekawe, wcześniej w 1999 roku w grze FIFA brakowało Ronaldo. Ze względu na brak praw do jego wizerunku, jak podaje portal Goal - w grze pojawił się napastnik reprezentacji Brazylii pod pseudonimem "A. Calcio". W edycjach z 2000 i 2001 roku widniał natomiast jako "No. 9".

EA Sports zmuszone do wycofania gry. Kahn zniknął z serii FIFA na lata

W wyniku wyroku hamburskiego sądu EA Sports zostało zmuszone do wycofania FIFA World Cup 2002 ze sprzedaży i dystrybucji na terenie Niemiec. W kolejnych edycjach najpopularniejszej gry piłkarskiej świata Kahn się nie pojawiał.



Kreatywnie podeszli do tego twórcy konkurencyjnej gry z serii Football Manager. W niej widniał jako "Jens Mustermann”, choć kibice doskonale orientujący się w realiach futbolu wiedzieli, że mowa o Kahnie.

Oliver Kahn pod swoim nazwiskiem do EA Sports FC 26

Od sporu z EA Sports minęło ponad 20 lat, a Oliver Kahn już dawno zakończył sportową karierę i prowadzi działalność biznesową oraz inwestycyjną. W 2026 roku bramkarz pod swoim nazwiskiem ponownie jest obecny w grze EA Sports FC 26 jako jedna z ikon piłkarskich. Wcześniej miało to miejsce także przy okazji EA Sports FC 25.

Oliver Kahn pojawił się też w filmie promocyjnym gry, co zaskoczyło wielu graczy. Teraz w końcu mogą grać prawdziwym Oliverem Kahnem.