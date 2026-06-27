Krecz w finale tuż przed Wimbledonem! Potencjalna rywalka Polki z kolejnym tytułem

Tenis

Rozstawiona z numerem czwartym Karolina Muchova wygrała turniej WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. W finale jej rywalka, grająca z "szóstką", Naomi Osaka skreczowała przy stanie 6:1, 1:0 dla czeskiej tenisistki. Japonka uskarżała się na uraz stopy.

Tenisistka Karolina Muchova unosi rękę w geście zwycięstwa, trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP/EPA
Karolina Muchova triumfuje po zwycięstwie nad Naomi Osaką

Był to szósty pojedynek tych zawodniczek. Do tej pory korzystniejszy bilans (3-2) miała była liderka światowego rankingu, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski, ale od soboty w ich bezpośrednich starciach jest remis.

 

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To trzeci w karierze i drugi w tym sezonie - po Dosze - tytuł wywalczony przez Czeszkę, ale pierwszy na korcie trawiastym. Niezależnie od wyniku finału wiadomo było, że Muchova awansuje do Top 10 rankingu - w najnowszym notowaniu będzie dziewiąta.

 

Finał wyznaczono na godzinę 11, czyli o 120 minut wcześniej niż planowano, ze względu na spodziewane upały. Już piątkowy półfinał pomiędzy Muchovą a Rumunką Eleną-Gabrielą Ruseową został przerwany przez organizatorów na półtorej godziny po pierwszym secie, ponieważ temperatura osiągnęła 38 stopni Celsjusza.

 

Iga Świątek, która była w tym roku najwyżej rozstawioną tenisistką w Bad Homburg, w 1. rundzie miała tzw. wolny los, a w kolejnej została wyeliminowana przez Amerykankę Emmą Navarro, przegrywając 5:7, 6:2, 3:6. Z kolei w 1. rundzie odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z Osaką 4:6, 1:6.

 

Karolina Muchova - Naomi Osaka 6:1, 1:0 (krecz Osaki)

KP, PAP
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KAROLINA MUCHOVATENISTURNIEJE ATP I WTA
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