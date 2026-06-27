Legia ogłosiła to oficjalnie. Zawodnik odchodzi
Legia rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z 21-letnim Kacprem Urbańskim - poinformował w komunikacie warszawski klub. Pięciokrotny reprezentant Polski dołączył do niego we wrześniu ubiegłego roku z Bolonii.
"Klub dziękuje Kacprowi za grę przy Łazienkowskiej i życzy powodzenia w dalszej karierze" - napisano na oficjalnej stronie internetowej 15-krotnego mistrza Polski.
ZOBACZ TAKŻE: Stanowcza deklaracja trenera Góraka. "Chcemy pisać piękną historię"
Urbański rozegrał w Legii 28 meczów: 21 w PKO BP Ekstraklasie, sześć w Lidze Europy i jeden w Pucharze Polski. Zdobył w nich jedną bramkę i miał trzy asysty.
Ostatnio pomocnik nie był powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski, ale w tej do lat 21 wystąpił od października czterokrotnie w eliminacjach mistrzostw Europy.
"Kacper, dziękujemy za Twój czas w Legii" - zakończono.
Warszawski zespół zakończył rozgrywki Ekstraklasy na szóstej pozycji.Przejdź na Polsatsport.pl