Legia ogłosiła to oficjalnie. Zawodnik odchodzi

Piłka nożna

Legia rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z 21-letnim Kacprem Urbańskim - poinformował w komunikacie warszawski klub. Pięciokrotny reprezentant Polski dołączył do niego we wrześniu ubiegłego roku z Bolonii.

Młody piłkarz w stroju sportowym, z ciemnymi włosami, biegnie po boisku.
fot. PAP
Kacper Urbański

"Klub dziękuje Kacprowi za grę przy Łazienkowskiej i życzy powodzenia w dalszej karierze" - napisano na oficjalnej stronie internetowej 15-krotnego mistrza Polski.

 

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Urbański rozegrał w Legii 28 meczów: 21 w PKO BP Ekstraklasie, sześć w Lidze Europy i jeden w Pucharze Polski. Zdobył w nich jedną bramkę i miał trzy asysty.

 

Ostatnio pomocnik nie był powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski, ale w tej do lat 21 wystąpił od października czterokrotnie w eliminacjach mistrzostw Europy.

 

"Kacper, dziękujemy za Twój czas w Legii" - zakończono.

 

Warszawski zespół zakończył rozgrywki Ekstraklasy na szóstej pozycji.

PAP
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