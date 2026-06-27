Liga Narodów: Polska - Niemcy. Relacja live i wynik na żywo

Polacy pierwszy turniej rozgrywali w Chinach, gdzie skończyli zmagania z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Na inaugurację turnieju w Gliwicach podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Belgię po tie-breaku, a następnie Turcję w takich samych rozmiarach.

Niemcy zaczęli od porażki z Argentyną 2:3. Na wcześniejszym turnieju pokonali Francję 3:1 i Kanadę 3:2 oraz przegrali z USA 0:3 i Włochami 1:3.

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Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą pod koniec maja zeszłego roku w ramach meczu towarzyskiego. Wtedy nasi zachodni sąsiedzi wygrali 3:1. Z kolei ostatni mecz w Lidze Narodów miał miejsce w czerwcu 2023 roku. Polacy wygrali 3:2.

Przez lata selekcjonerem kadry Niemiec był Michał Winiarski, który jednak pod koniec 2025 roku zrezygnował z tej funkcji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.00.

KN, Polsat Sport