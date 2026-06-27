Liga Narodów siatkarzy. Polska - Argentyna. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

W tegorocznej edycji Ligi Narodów polscy siatkarze przyzwyczaili kibiców do rozgrywania pięciosetowych bojów. Co prawda w pierwszym meczu na turnieju w chińskim Linyi bardzo pewnie pokonali Kubę 3:0, później jednak nastąpiła seria spotkań, które rozstrzygały się w tie-breakach. Polacy rywalizowali ze Słowenią i ulegli tej ekipie 2:3. Kolejnym przeciwnikiem była reprezentacja Japonii i to starcie również zakończyło się przegraną po tie-breaku. Czwarty mecz przyniósł wygraną 3:2 z Ukrainą, a Polacy odwrócili losy tego starcia z wyniku 0:2.

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W drugim tygodniu VNL 2026 polscy siatkarze rywalizują w Gliwicach. Na inaugurację pokonali Belgię 3:2, znów wracając do gry z wyniku 0:2. Mecz z Turcją także zakończył się wygraną 3:2. W sobotnim spotkaniu z Niemcami, polscy siatkarze zgarnęli komplet punktów, wygrywając 3:1.

Reprezentacja Argentyny otwarcia VNL 2026 nie może zaliczyć do udanych. Na turnieju w Brasilii siatkarze z Albicelestes przegrali wszystkie cztery mecze - z Serbią 1:3, Iranem 0:3, Bułgarią 1:3 i Brazylią 2:3. W Gliwicach przełamali złą passę, pokonując Niemcy 3:2 i Chiny 3:0.

Obie ekipy rozegrały ze sobą dotychczas pięć spotkań w Lidze Narodów. Wszystkie odbyły się w fazie zasadniczej i wszystkie wygrała reprezentacja Polski (3:0 - 2018, 3:2 - 2019, 3:0 - 2021, 3:0 - 2022, 3:0 - 2024).

Polska - Argentyna. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 28 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

RM, Polsat Sport