Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 27.06 (WIDEO)

urnieje drugiego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 24-28 czerwca. Polacy grają w Gliwicach, gdzie rywalizują również reprezentacje Argentyny, Belgii, Chin, Niemiec oraz Turcji.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - sobota 27 czerwca:

2026-06-27: Bułgaria – Kanada 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11)

2026-06-27: USA – Japonia 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15)

2026-06-27: Polska – Niemcy 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

2026-06-27: Turcja – Argentyna (sobota, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-27: Francja – Serbia (sobota, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-27: Słowenia – Brazylia (sobota, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport