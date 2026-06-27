Maja Chwalińska wprost! "Nie będę tego ukrywać"

Minione tygodnie były fantastyczne dla Mai Chwalińskiej. Polka najpierw przeszła eliminacje wielkoszlemowego Roland Garros, by swój występ zakończyć w finale. Tamten czas z pewnością był wyczerpujący dla naszej tenisistki.

- Miałam chwilę dla siebie, kilka dni, żeby odpocząć i się zregenerować, bo dużo się działo w krótkim odstępie czasu. Potrzebowałam chwilkę, żeby sobie odetchnąć - wyjaśniła w rozmowie z Polsatem Sport.

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Teraz Chwalińską czeka kolejne wyzwanie - znów turniej wielkoszlemowy. Mowa o największej i najbardziej prestiżowej imprezie tenisowej na świecie - Wimbledonie. W Londynie Polka zagra z "dziką kartą" i będzie rozstawiona z numerem 20.

- Nie spodziewałam się tego, nie będę ukrywać. Byłam bardzo zdziwiona, teraz jestem ogromnie wdzięczna. To ogromny zaszczyt, że mogłam otrzymać "dziką kartę" do najlepszego turnieju na świecie - stwierdziła Chwalińska.

- Przyleciałam tutaj specjalnie wcześniej, żeby się zresetować i mieć więcej czasu, aby potrenować na trawie - dodała.

Oprócz singlowych zmagań, zawodniczkę z Dąbrowy Górniczej czeka również gra podwójna. Jej partnerką będzie Austriaczka Sinja Kraus.

- Chciałam spróbować. Nie grałam jeszcze w głównej drabince debla w Wielkim Szlemie. Moja przyjaciółka z kortu zapytała, czy chciałabym być jej partnerką. Jestem zdrowa, czuję się dobrze, więc razem z teamem stwierdziliśmy, że nie ma żadnych przeciwskazań - wyjaśniła.

Czy Chwalińska mogłaby stworzyć również duet na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles ze swoją inna przyjaciółką - Igą Świątek?

- Zobaczymy, co będzie. Myślę, że na pewno mogłybyśmy stworzyć dobrą parę. Na razie jednak jest jeszcze do tego dużo czasu - oceniła.

Póki co, Chwalińską czeka wspominany Wimbledon. W poniedziałek 29 czerwca Polka zmierzy się w pierwszej rundzie z Tajką Mananchayą Sawangkaew.

Chwalińska - Sawangkaew. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 12:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Cała rozmowa Tomasza Lorka z Mają Chwalińską w załączonym materiale wideo:

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