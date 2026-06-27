Mecze MŚ 2026 dzisiaj 28.06. Kto gra? O której godzinie?

Piłka nożna

Niedziela 28 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 28.06. Kto gra w niedzielę? O której godzinie? Godziny niedzielnych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Mecze MŚ 2026 dzisiaj 28.06. Kto gra? O której godzinie?
fot. PAP/EPA
Lionel Messi

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W sobotę odbędą się ostatnie mecze rundy grupowej. Rozpocznie się także faza pucharowa.

MŚ 2026: Mecze 28.06. Kto gra? Godziny meczów:

Grupa K: Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan (1:30)

Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1:30)

Grupa J: Algieria - Austria (4:00)

Grupa J: Jordania - Argentyna (4:00)

1/16 finału: Republika Południowej Afryki - Kanada (21:00)

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