Niespodzianki nie było. Wysokie zwycięstwo Belgów na zakończenie fazy grupowej MŚ

Przewagę ekipy z Europy było widać już od pierwszego gwizdka sędziego. Belgowie praktycznie nie pozwalali rywalom przejść z piłką na własną połowę i raz za razem nacierali na ich bramkę. Wykreowali sobie wiele okazji do strzelenia gola. Najlepszą z nich zmarnował Leandro Trossard. 31-latek świetnie poradził sobie z obrońcami, lecz w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił w słupek, a piłkę z linii wybił jeden z defensorów.



Zawodnik Arsenalu zrehabilitował się jednak za to pudło w 28. minucie. Po rzucie rożnym futbolówka spadła w pole bramkowe, a Trossard najlepiej odnalazł się w ogromnym zamieszaniu i zapewnił prowadzenie swojemu zespołowi. "Czerwone Diabły" miały jeszcze wiele szans na podwyższenie wyniku, lecz ich skuteczność pozostawiała sporo do życzenia, podczas gdy Nowa Zelandia z poświęceniem broniła dostępu do własnej bramki.

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Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy mur "All Whites" w końcu został przełamany. Ponownie stało się to za sprawą Trossarda. Belg najpierw uderzył z okolic jedenastego metra, a gdy obrońcy zablokowali tę próbę, przy dobitce był już bezbłędny i pewnie posłał piłkę do siatki.



Na kolejnego gola nie trzeba było długo czekać. Zaledwie 16 minut później świetnym, mocnym uderzeniem z dystansu popisał się Kevin De Bruyne i tym samym zdobył on swoją pierwszą bramkę na tegorocznym mundialu.



Później do głosu doszła Nowa Zelandia, a konkretnie Elijah Henry Just. Po rzucie rożnym Thibaut Courtois wypiąstkował piłkę, ale 26-latek błyskawicznie ją zebrał i uderzył wprost do siatki. Ostatnie słowo należało jednak do Belgów. Wynik meczu podwyższył Romelu Lukaku, który wpisał się na listę strzelców zaledwie chwilę po wejściu na boisko, a na 5:1 trafił Alexis Saelemaekers.



W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Egipt zremisował z Iranem 1:1. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie G na pierwszym miejscu zakończyły "Czerwone Diabły", które wyprzedziły Egipt. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Iranowi, który musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Nowozelandczycy.



Nowa Zelandia - Belgia 1:5 (0:1)

Bramki: Elijah Henry Just 84 - Leandro Trossard 28, 50; Kevin De Bruyne 66; Romelu Lukaku 86, Alexis Saelemaekers 90+4.



Nowa Zelandia: Max Crocombe - Tim Payne (64. Michael Boxall), Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace (79. Francis De Vries) - Marko Stamenic, Joe Bell (64. Callum McCowatt) - Ryan Thomas (46. Benjamin Old), Sarpreet Singh (46. Jesse Randall), Elijah Henry Just - Chris Wood.



Belgia: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper - Hans Vanaken, Youri Tielemans (85. Nicolas Raskin) - Leandro Trossard (72. Alexis Saelemaekers), Kevin De Bruyne (72. Amadou Onana), Jeremy Doku (56. Matias Fernandez-Pardo) - Charles De Ketelaere (85. Romelu Lukaku).

Żółte kartki: Marko Stamenic, Elijah Henry Just.



Sędziował: Adham Makhadmeh (Jordania).

ŁO, Polsat Sport