Pech reprezentacji Polski! Samobójczy gol i porażka na inaugurację Euro

Nasza drużyna zakwalifikowała się do turnieju w znakomitym stylu, wygrywając swoje grupy zarówno w pierwszej (komplet 9 punktów w meczach z Bułgarkami, Irlandkami i Szwedkami), jak i drugiej fazie eliminacji (7 punktów w starciach z Rumunkami, Belgijkami i Greczynkami).

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Do spotkania ze Szwedkami Polki przystępowały w roli faworytek, mając w pamięci nie tylko zwycięstwo z eliminacji, ale i wysoką wygraną (5:0) z fazy grupowej Euro U-19 z 2025 roku.

Pierwszą okazję do otworzenia wyniku sobotniego meczu stworzyły sobie podopieczne trenera Marcina Kasprowicza. W 15. minucie spotkania Oliwia Związek zagrała na lewą stronę pola karnego do Kingi Wyrwas, ale reprezentantka Polski w dobrej sytuacji uderzyła z kilku metrów jedynie w boczną siatkę bramki, strzeżonej przez Hannę Karlsson. Szwedki odpowiedziały próbą wrzucenia futbolówki "za kołnierz" Julii Woźniak, ale na przerwę obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie.

Po zmianie stron groźniej zaatakowały Szwedki, ale najpierw Julia Woźniak bez problemów obroniła uderzenie Nathalie Staaf zza pola karnego, a chwilę później Inez Amcoff nie zdołała czysto trafić w piłkę po dośrodkowaniu Szwedek z prawej strony boiska. Najlepszą okazję do strzelenia pierwszego gola Skandynawki zmarnowały jednak w 55. minucie, kiedy to po długim podaniu z własnej połowy Paula Broddner-Klingspor popędziła lewą stroną w pole karne, zwiodła naszą defensorkę, ale nie zdołała już zagrać celnie do koleżanki z ataku.

Niewykorzystana sytuacja mogła zemścić się na "Niebiesko-Żółtych" w 68. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu Igi Witkowskiej z lewego skrzydła piłka trafiła na przedpole do wprowadzonej kilka minut wcześniej Julii Przybył, uderzenie naszej zawodniczki przejęła w polu bramkowym Kinga Wyrwas, ale napastniczkę Śląska Wrocław ubiegła Hanna Karlsson, która ofiarną interwencją zatrzymała reprezentantkę Polski. W odpowiedzi na zaskakujący strzał z dystansu zdecydowała się Tilde Karlsson, ale piłka po uderzeniu Szwedki przeszła obok lewego słupka polskiej bramki.

W 82. minucie bliska strzelenia gola była Weronika Araśniewicz, która po nieco przypadkowej akcji Polek wpadła lewą stroną w pole karne, ale w dobrej sytuacji nie zdołała trafić w światło bramki. Chwilę później z dystansu uderzała Emilia Sobierajska, ale Karlsson - choć z kłopotami - zdołała obronić jej strzał.

Niestety dla "Biało-Czerwonych", kilkadziesiąt sekund później to rywalki cieszyły się z gola. Po długim podaniu ze środkowej strefy boiska futbolówkę na prawej stronie dostała Agnes Ekberg, która zeszła nieco do środka i próbowała mocnego zagrania wzdłuż linii bramkowej. Podanie Szwedki przecięła Iga Witkowska, ale defensorka Czarnych Sosnowiec zrobiła to na tyle niefortunnie, że wpakowała piłkę do własnej bramki...

Po samobójczym golu Polek Szwedki cofnęły się do głębokiej defensywy i choć podopieczne trenera Marcina Kasprowicza miały jeszcze okazje, by wyszarpać w tym meczu choćby punkt (Karlsson obroniła niezbyt mocne, ale precyzyjne uderzenie Araśniewicz), Skandynawki nie dały się zaskoczyć i to one na inaugurację turnieju zainkasowały komplet punktów.

Kolejne spotkanie fazy grupowej Polski rozegrają już we wtorek (30 czerwca) z Niemkami, które w pierwszym meczu rozbiły 5:0 Bośnię i Hercegowinę.

Mistrzostwa Europy U-19 kobiet - faza grupowa

Polska - Szwecja 0:1 (0:0)

Bramka: 83' Witkowska (sam)

Polska: Julia Woźniak - Iga Witkowska, Martyna Bartczak, Magda Piekarska - Zuzanna Witek, Maja Zielińska (81' Zofia Pągowska), Emilia Sobierajska, Weronika Araśniewicz, Krystyna Flis (62' Julia Przybył) - Kinga Wyrwas (76' Oliwia Zgoda), Oliwia Związek (62' Lena Świrska)

Szwecja: Hanna Karlsson - Thindra Mattsson, Alice Broman, Nicole Kock - Tilde Karlsson, Augusta Priks (87' Fabienne Bartholdson), Nathalie Staaf, Paula Broddner-Klingspor - Ella Lundin (72' Filippa Widen), Astrid Forss (46' Agnes Ekberg), Inez Amcoff (61' Filippa Sjostrom)

Sędziowała: Deborah Bianchi (Włochy).