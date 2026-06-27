Pierwszy tytuł w karierze hiszpańskiego tenisisty

Tenis

Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina pokonał Amerykanina Ethana Quinna 7:6(4), 6:3 w finale turnieju ATP 250 na trawiastych kortach na Majorce. To pierwszy w karierze tytuł 27-letniego tenisisty z Malagi.

Alejandro Davidovich Fokina podczas meczu tenisowego, wykonujący bekhend.
fot. PAP/EPA
Alejandro Davidovich Fokina

Davidovich Fokina już po raz szósty wystąpił w finale imprezy ATP, ale wszystkie poprzednie przegrał, cztery z nich w 2025 roku (Bazylea, Waszyngton, Acapulco, Delray Beach). W 2022 dotarł do decydującej rundy imprezy ATP Masters 1000 w Monte Carlo, ale także poniósł porażkę - z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem.

 

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Z kolei o pięć lat młodszy Quinn nigdy wcześniej nie dotarł do finału turniejów rangi 250 lub wyższej.

 

Na Majorce nie startowali Polacy.

 

Alejandro Davidovich Fokina - Ethan Quinn 7:6(4), 6:3

PAP
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