Pierwszy tytuł w karierze hiszpańskiego tenisisty

Davidovich Fokina już po raz szósty wystąpił w finale imprezy ATP, ale wszystkie poprzednie przegrał, cztery z nich w 2025 roku (Bazylea, Waszyngton, Acapulco, Delray Beach). W 2022 dotarł do decydującej rundy imprezy ATP Masters 1000 w Monte Carlo, ale także poniósł porażkę - z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem.

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Z kolei o pięć lat młodszy Quinn nigdy wcześniej nie dotarł do finału turniejów rangi 250 lub wyższej.

Na Majorce nie startowali Polacy.

Alejandro Davidovich Fokina - Ethan Quinn 7:6(4), 6:3

PAP