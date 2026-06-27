Polacy dalej w wysokiej formie! Medale w Pucharze Świata

Nie od dziś wiadomo, że Polacy doskonale radzą sobie, jeśli chodzi o najważniejsze imprezy we freestyle’u kajakowym. Oczywiście liderem biało-czerwonej reprezentacji jest Tomasz Czaplicki, czyli światowa gwiazda tej dyscypliny. To multimedalista wszelkich najważniejszych imprez: mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy Pucharów Świata. Co więcej, z każdej z nich ma także worki tych najcenniejszych krążków, czyli złotych.

Swoją formę nasi freestyle’owcy potwierdzili w niedawno zakończonych mistrzostwach Europy. W Finlandii nasi zawodnicy wywalczyli trzy medale. Złoto w K-1 wywalczył oczywiście Czaplicki, a na najniższym stopniu podium w tej samej konkurencji stanął Bartosz Czauderna. Trzeci krążek dorzuciła Maja Kawczyńska, która została najlepszą juniorką Starego Kontynentu.

Kibice, którzy na co dzień śledzą zmagania naszych zawodników, w tym gronie pewnie szukali jeszcze Zofii Tuły, czyli liderki naszej żeńskiej kadry. Co prawda podczas ME Polka ostatecznie nie stanęła na podium, ale chciała odbić sobie ten nieco słabszy wynik podczas Pucharu Świata w Millau. Tym bardziej, że w tym mieście zawody organizowane są zawsze na wysokim poziomie, a tor przede wszystkim ze względu na częste zgrupowania we Francji jest znany naszym zawodnikom.

– Lubię vibe tego miasteczka i bardzo lubię do niego wracać na treningi. Ten sport jest mały i urokliwy, ale jednocześnie idealny, by wykonywać niesamowite triki. Nie mogę się już doczekać czerwcowego Pucharu Świata i tego, by jeść świeże croissanty – śmiała się w spocie promocyjnym Tuła.

I faktycznie, nasza zawodniczka pokazała, że we Francji czuje się doskonale. Przez całe zawody prezentowała znakomity poziom, zarówno w C-1, jak i K-1. W obu kategoriach jak burza przeszła przez eliminacje i półfinały, a w decydującej fazie… zdobyła dwa medale! W C-1 Polka uległa jedynie Brytyjce Ottilie Robinson-Shaw, która kompletnie zdominowała rywalizację finałową, a w trzecim przejeździe zdobyła aż 993.33 punktów przy 553.33 drugiej Tuły. Brązowy medal odebrała Niemka Anica Schacher (546.67 punktów).

Nasza zawodniczka na podium stanęła także w kategorii K-1. Tym razem stanęła na najniższym stopniu podium po przejeździe z dorobkiem 891.67 punktów. Druga była Irlandka Leah Hough (970.00), a wygrała znów Robinson-Shaw (1086.67). Warto też dodać, że tuż za podium uplasowała się druga z naszych znakomitych kajakarek, czyli Agata Sobieraj-Jakubiec (693.33).

Kończąc temat rywalizacji pań, swoje trzy grosze do dorobku Polek dorzuciła także Kawczyńska. Tym razem nasza zawodniczka nie zdołała zdobyć złota, które ostatecznie przypadło Amerykance Mary Claire Hargrove (450.00 punktu), ale z Francji przywiezie srebrny medal (303.33). Trzecia była Niemka Marie Dimke (290.00).

Na koniec w K-1 wystartował jeszcze Czaplicki. Nasz zawodnik wcześniej kontrolował przejazdy zarówno przez eliminacje, jak i półfinały, a w najlepszej piątce znów rozpoczął od dominacji. Już w pierwszym przejeździe zdobył aż 1680.00 punktów i długo nikt nie potrafił osiągnąć lepszego wyniku. W końcu udało się to Brytyjczykom Harry’emu Price’owi (1723.33) oraz Benowi Higsonowi (1816.67). Czaplicki był już pewny medalu, ale wciąż pozostał mu ostatni przejazd i jak zawsze ambitnie walczył o złoto. Uzyskał w nim jednak wynik 1610.00, więc ostatecznie wywalczył brązowy medal Pucharu Świata w Millau!

Łącznie nasi reprezentanci zdobyli we Francji cztery medale (dwa srebrne i dwa brązowe). Kolejny Puchar Świata we freestyle’u kajakowym odbędzie się w dniach 25-27 października w Krakowie.

Informacja prasowa