Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów?
Polska - Argentyna to spotkanie podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Kto wygrał mecz Polska - Argentyna? Jaki był wynik meczu Polska - Argentyna?
Polscy siatkarze rozgrywają drugi turniej w tegorocznej Lidze Narodów. Tym razem rywalizują przed własną publicznością - w Gliwicach.
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Biało-Czerwoni u siebie mają na swoim koncie trzy zwycięstwa. Pokonali 3:2 Belgię i Turcję oraz 3:1 Niemców.
Teraz przeciwnikami Polaków są Argentyńczycy. To spotkanie w niedzielę o godzinie 20:00.
Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Polska - Argentyna poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Polska - Argentyna, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.
Polska - Argentyna. Gdzie obejrzeć?
Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 28 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19:45, a w Polsacie - o godzinie 20:00.
Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl