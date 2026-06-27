Polska - Niemcy. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

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Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnym meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia, również po tie-breaku, wygrali z Turcją. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia polscy siatkarze zagrają z Argentyną (niedziela, 28 czerwca).

Polska - Niemcy. Skrót meczu siatkarzy:





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Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (21), Wilfredo Leon (17), Artur Szalpuk (10) – Polska; Erik Rohrs (15), Yann Bohme (10) – Niemcy. Polacy byli skuteczniejsi w ataku, dominowali w bloku (12-2) i na zagrywce (11-4).

Polska – Niemcy 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

Polska: Aleksander Śliwka, Bartłomiej Bołądź, Mateusz Poręba, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Wilfredo Leon – Jakub Popiwczak (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Bartłomiej Lemański, Maksymilian Granieczny, Marcel Bakaj, Kewin Sasak. Trener: Nikola Grbić.

Niemcy: Yann Bohme, Tobias Krick, Tobias Brand, Erik Rohrs, Florian Krage, Jan Zimmermann – Ruben Schott (libero) oraz Filip John, Eric Burggraf, Tim Peter, Moritz Reichert, Leonard Graven (libero). Trener: Massimo Botti.

Sędziowie: Vladimir Simonovic (Szwajcaria) – Paul Catalin Szabo-Alexi (Rumunia).

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