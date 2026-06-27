Polski klub przedstawił trenera na przyszły sezon! "Nowoczesne spojrzenie na siatkówkę"

Robert MurawskiSiatkówka

Bartłomiej Łyczakowski będzie trenerem klubu Metalkas Pałac Bydgoszcz sezonie 2026/2027. W minionych rozgrywkach Tauron Ligi bydgoskie siatkarki uplasowały się na siódmym miejscu. Trenerem drużyny był Martino Volpini, którego w lutym zastąpił Dominik Żukowski.

Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w niebiesko-fioletowych strojach na boisku.
fot. PAP
Bartłomiej Łyczakowski został nowym trenerem Pałacu Bydgoszcz w Tauron Lidze.

Bartłomiej Łyczakowski (rocznik 1995) w swej karierze pracował w roli statystyka w klubach BBTS Bielsko-Biała, BKS Stal Bielsko-Biała, MKS SAN-Pajda Jarosław, KPS Siedlce i reprezentacji Rumunii. Był także asystentem trenera w drużynach BlueSoft Mazovia Warszawa, BBTS Bielsko-Biała (poprowadził drużynę w zastępstwie w jednym meczu PlusLigi) oraz Sokół & Hagric Mogilno.

 

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W ostatnim okresie pracował w Pałacu Bydgoszcz jako asystent trenera w drugiej drużynie oraz w zespole U20. Teraz przed nim największe wyzwanie w dotychczasowej karierze - poprowadzi Pałac w rozgrywkach Tauron Ligi.

 

Prywatnie jego żoną jest Marta Łyczakowska - rozgrywająca Metalkas Pałacu Bydgoszcz.

 

– Bartek Łyczakowski to trener stawiający na nowoczesne spojrzenie na siatkówkę, konsekwentną pracę i rozwój zawodniczek. Przed nim zadanie poprowadzenia KS Pałac Bydgoszcz do dalszego umacniania pozycji w gronie zespołów Tauron Ligi – stwierdził prezes Piotr Makowski.

 

– Po pierwsze chciałem przywitać się z kibicami Bydgoskiego Pałacu! Razem z drużyną, zrobimy wszystko, aby nasze mecze dawały Wam powody do dumy i wiele niezapomnianych emocji. Zarządowi na czele z Panem Prezesem Piotrem Makowskim chciałem podziękować za możliwość poprowadzenia zespołu z wieloletnią tradycją. Nie mogę doczekać się początku sierpnia, gdy spotkamy się z drużyną i sztabem na hali i rozpoczniemy przygotowania do sezonu – powiedział nowy trener Pałacu.

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