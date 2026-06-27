Polski tenisista w pierwszym finałem w karierze!

Tenis

Alan Ważny pokonał w trzech setach Kacpra Szymkowiaka i zagra o tytuł podczas turnieju ITF M15 w Rzeszowie, czyli w mieście, z którego pochodzi. Dla Polaka to pierwszy w karierze seniorski finał.

Polski tenisista w pierwszym finałem w karierze!
fot. PAP
Alan Ważny

19-letni Alan Wazny to nadzieja polskiego tenisa męskiego. W zeszłym roku odnosił wielkie sukcesy wśród juniorów, triumfując w deblu w wielkoszlemowych Roland Garros i Wimbledonie.

 

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W tym tygodniu Ważny przystąpił do turnieju rangi ITF M15 w swoim rodzinnym mieście - Rzeszowie. Polak prezentuje się znakomicie. Wcześniej wygrał trzy mecze, a w sobotę triumfował w trzech setach nad Kacprem Szymkowiakiem, wracając ze stanu 3:5 w decydującej partii.

 

Ważny zagra tym samym o tytuł imprezy w Rzeszowie. Dla Polaka to pierwszy w karierze seniorski finał. Jego rywalem będzie Norweg Herman Hoeyeraal.

 

Alan Ważny - Kacper Szymkowiak 6:4, 3:6, 7:5

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