Polski zawodnik zabrał głos po bolesnej porażce. Ależ zapowiedź

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Michał Oleksiejczuk przegrał z Abusem Magomedovem podczas gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak po porażce zabrał głos w mediach społecznościowych. "To bardzo bolesny cios" - napisał.

Zawodnik MMA i sędzia w ringu podczas walki.
fot. Polsat Sport
Michał Oleksiejczuk

Michał Oleksiejczuk zmierzył się z Abusem Magomedovem w pierwszej walce karty głównej na gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak został poddany już w pierwszej rundzie.

 

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"Ciężko mi, wrócę i tak. Pozostaje mi tylko walka, dziękuję Wam za Wasze wielkie wsparcie i zawsze mam Was w swoim sercu. To bardzo bolesny cios, ale to nic, wrócimy" - napisał Oleksiejczuk w swoich mediach społecznościowych.

 

To 10. porażka Polaka w jego dotychczasowej karierze.

 

Skrót walki Abus Magomedov - Michał Oleksiejczuk w załączonym materiale wideo:

 

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