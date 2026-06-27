Polski zawodnik zabrał głos po bolesnej porażce. Ależ zapowiedź
Michał Oleksiejczuk przegrał z Abusem Magomedovem podczas gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak po porażce zabrał głos w mediach społecznościowych. "To bardzo bolesny cios" - napisał.
Michał Oleksiejczuk zmierzył się z Abusem Magomedovem w pierwszej walce karty głównej na gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak został poddany już w pierwszej rundzie.
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"Ciężko mi, wrócę i tak. Pozostaje mi tylko walka, dziękuję Wam za Wasze wielkie wsparcie i zawsze mam Was w swoim sercu. To bardzo bolesny cios, ale to nic, wrócimy" - napisał Oleksiejczuk w swoich mediach społecznościowych.
To 10. porażka Polaka w jego dotychczasowej karierze.
Skrót walki Abus Magomedov - Michał Oleksiejczuk w załączonym materiale wideo: