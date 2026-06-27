Powrót Wilfredo Leona! Jak zagrał w meczu z Niemcami? (WIDEO)
Wilfredo Leon po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wygrali w meczu Ligi Narodów z Niemcami 3:1, a przyjmujący rozegrał bardzo dobre zawody. Jak grał Leon? Najlepsze akcje w materiale wideo.
Wilfredo Leon - najlepsze akcje w meczu z Niemcami
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Polska - Niemcy. Skrót meczu
Polscy siatkarze pokonali reprezentację Niemiec 3:1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy rozegrali swoje siódme spotkanie w VNL 2026 i odnieśli piąte zwycięstwo. Po wygranej 3:0 z Kubą na inaugurację, pięć kolejnych spotkań ekipy trenera Nikoli Grbicia kończyło się tie-breakami. W drugim tygodniu zmagań pokonali po 3:2 Belgię i Turcję. W meczu z Niemcami wreszcie sięgnęli po komplet punktów.
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Wydarzeniem było dołączenie do drużyny Wilfredo Leona. Słynny przyjmujący wystąpił w biało-czerwonych barwach po raz pierwszy w tym roku i rozegrał bardzo dobre spotkanie. Wywalczył 17 punktów (14/23 = 61% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 47% pozytywnego przyjęcia; zagrał na +12).
Najlepsze akcje Wilfredo Leona w meczu z Niemcami w materiale wideo:
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