Powrót Wilfredo Leona! Jak zagrał w meczu z Niemcami? (WIDEO)

Siatkówka

Wilfredo Leon po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wygrali w meczu Ligi Narodów z Niemcami 3:1, a przyjmujący rozegrał bardzo dobre zawody. Jak grał Leon? Najlepsze akcje w materiale wideo.

Siatkarz Leon w czerwonej koszulce trzymający piłkę do siatkówki.
fot. FIVB
Wilfredo Leon - najlepsze akcje siatkarza reprezentacji Polski w meczu z Niemcami.

Polscy siatkarze pokonali reprezentację Niemiec 3:1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy rozegrali swoje siódme spotkanie w VNL 2026 i odnieśli piąte zwycięstwo. Po wygranej 3:0 z Kubą na inaugurację, pięć kolejnych spotkań ekipy trenera Nikoli Grbicia kończyło się tie-breakami. W drugim tygodniu zmagań pokonali po 3:2 Belgię i Turcję. W meczu z Niemcami wreszcie sięgnęli po komplet punktów.

 

Zobacz także: Giganci na parkiecie! Najlepsi siatkarze polskiej ligi ostatnich 50 lat. Czy pamiętasz wszystkich?

 

Wydarzeniem było dołączenie do drużyny Wilfredo Leona. Słynny przyjmujący wystąpił w biało-czerwonych barwach po raz pierwszy w tym roku i rozegrał bardzo dobre spotkanie. Wywalczył 17 punktów (14/23 = 61% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 47% pozytywnego przyjęcia; zagrał na +12).

 

Najlepsze akcje Wilfredo Leona w meczu z Niemcami w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLN SIATKARZYNAJLEPSZE AKCJE WILFREDO LEONAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKI W SIATKÓWCESIATKÓWKAVNL 2026WILFREDO LEON
ZOBACZ WIĘCEJ
Wilfredo Leon
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Śliwka: Nie spodziewałem się, że będę dziś pierwszą opcją w ataku
Zobacz także

Znowu tie-break! Ciężka przeprawa polskich siatkarzy w meczu z Turcją

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 