Powrót z piekła do nieba Kamila Majchrzaka. "Mogłem albo płakać, albo coś z tego wyciągnąć"

Kamil Majchrzak minione tygodnie może zaliczyć do wyjątkowo udanych. W 's-Hertogenbosch Polak zdobył swój pierwszy tytuł głównego cyklu, dzięki czemu przesunął się na najwyższe, 47., miejsce w rankingu ATP. Co pomaga mu osiągać tak dobre wyniki na trawie?

- Myślę, że mój backhand jest kluczowym zagraniem. Jest on tak skonstruowany, że piłka gaśnie i się nie odbija. Potrafię zagrać i płasko, i szybko, i krócej, i zmienić kierunek. Do tego trawa wspiera mój serwis i paradoksalnie na niej lepiej mi się broni - ocenił w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

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Po zmaganiach w Holandii przyszła pora na porażkę. Podczas imprezy w Londynie od Majchrzak lepszy okazał się Jiri Lehecka.

- To bardzo dobry przeciwnik, rok temu grał w Queen's w finale z Carlosem Alcarazem, od kilku lat plasuje się w czołówce. To nie jest tak, że teraz będę z każdym wygrywał. Trochę było też już zmęczenia fizycznego, bo grałem 10. mecz w ciągu 13 dni - wyjaśnił polski tenisista.

Jeszcze nie tak dawno Majchrzak nie mógł nawet wejść na oficjalne korty, by potrenować. Wszystko to ze względu na 13-miesięczne zawieszenie po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje. Kara trwała od grudnia 2022 do grudnia 2023.

- To kwestia reakcji. Mogłem albo płakać, albo coś z tego wyciągnąć. To wszystko przy dużym wsparciu mojej żony Marty, psychologa i najbliższych. Podjąłem decyzję, by to, co się stało, przerobić na coś dobrego. Dalej nad tym pracuję i żyję tą filozofią. Dzięki temu złapałem też zdrowszą relację z tenisem, w końcu nauczyłem się go rozdzielać z życiem prywatnym i to, jaką osobą jestem na korcie a jaką jestem poza nim. To nieustanna praca - skwitował,

Teraz Majchrzaka czeka kolejne wyzwanie. Polak weźmie udział w Wimbledonie, gdzie powalczy o powtórkę sprzed roku. Wtedy bowiem na trawie w Londynie dotarł do czwartej rundy, co jak dotąd jest jego najlepszym wynikiem w turnieju wielkoszlemowym. W pierwszej rundzie przeciwnikiem Piotrkowianina będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Cała rozmowa Tomasza Lorka z Kamilem Majchrzakiem w załączonym materiale wideo:

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