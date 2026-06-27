Rekordowa pula nagród na Wimbledonie! Tylu pieniędzy nie było jeszcze nigdy

W ubiegłym roku pula nagród wyniosła 53,5 mln funtów, a zwycięzcom singla przypadło po 3 mln.

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Jeden funt to równowartość prawie 5 zł.

Nagrody finansowe dla uczestników singla w Wimbledonie 2026 (kwoty w funtach):

1. runda - 80 tys.

2. runda - 126 tys.

3. runda - 185 tys.

1/8 finału - 300 tys.

ćwierćfinał - 480 tys.

półfinał - 900 tys.

2. miejsce - 1,8 mln

zwycięstwo - 3,6 mln

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

PAP