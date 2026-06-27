Rekordowa pula nagród na Wimbledonie! Tylu pieniędzy nie było jeszcze nigdy
W puli nagród rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach trawiastych Wimbledonu jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Rekordowa pula nagród na Wimbledonie
W ubiegłym roku pula nagród wyniosła 53,5 mln funtów, a zwycięzcom singla przypadło po 3 mln.
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Jeden funt to równowartość prawie 5 zł.
Nagrody finansowe dla uczestników singla w Wimbledonie 2026 (kwoty w funtach):
1. runda - 80 tys.
2. runda - 126 tys.
3. runda - 185 tys.
1/8 finału - 300 tys.
ćwierćfinał - 480 tys.
półfinał - 900 tys.
2. miejsce - 1,8 mln
zwycięstwo - 3,6 mln
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Czy Iga Świątek wygra Wimbledon 2026?
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