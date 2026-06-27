Russell najlepszy w kwalifikacjach do GP Austrii
Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Austrii, ósmą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola startowego ruszy Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a z trzeciego jego partner z teamu Brytyjczyk Lewis Hamilton.
Lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) miał czwarty czas okrążenia.
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W ostatnich sekundach sobotniej rywalizacji wypadek miał czterokrotny mistrz świata Max Verstappen (Red Bull). Holender nie odniósł obrażeń, ale stracił szansę na poprawienie swojego rezultatu, choć wcześniej jeden z sektorów pokonał w rekordowym tempie. Ostatecznie uplasował się na piątej pozycji.
W klasyfikacji generalnej Antonelli ma 156 punktów, drugi Hamilton - 115, a trzeci Russell - 106. Nikt inny nie zgromadził trzycyfrowej liczby.
Wyścig na torze w Spielbergu rozpocznie się o godzinie 15.Przejdź na Polsatsport.pl