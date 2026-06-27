Russell najlepszy w kwalifikacjach do GP Austrii

Moto

Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Austrii, ósmą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola startowego ruszy Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a z trzeciego jego partner z teamu Brytyjczyk Lewis Hamilton.

Russell najlepszy w kwalifikacjach do GP Austrii
fot. PAP/EPA
Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton

Lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) miał czwarty czas okrążenia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kajetan Kajetanowicz wystartuje w 82. Rajdzie Polski

 

W ostatnich sekundach sobotniej rywalizacji wypadek miał czterokrotny mistrz świata Max Verstappen (Red Bull). Holender nie odniósł obrażeń, ale stracił szansę na poprawienie swojego rezultatu, choć wcześniej jeden z sektorów pokonał w rekordowym tempie. Ostatecznie uplasował się na piątej pozycji.

 

W klasyfikacji generalnej Antonelli ma 156 punktów, drugi Hamilton - 115, a trzeci Russell - 106. Nikt inny nie zgromadził trzycyfrowej liczby.

 

Wyścig na torze w Spielbergu rozpocznie się o godzinie 15.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
F1FORMULA 1FORMUŁA 1GEORGE RUSSELLMOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gustaw i Aleksander Lange: To wielkie wyróżnienie być częścią zespołu Inter Europol Competition

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 