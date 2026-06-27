Selekcjoner zdecydował ws. Messiego. Wiadomo, co czeka go w meczu z Jordanią

- Leo rozpocznie mecz na ławce rezerwowych – powiedział Scaloni w odpowiedzi na pytanie 91-letniego argentyńskiego dziennikarza radiowego Enrique Macaya Marqueza, który obsługuje 18. mistrzostwa świata.

- Odpowiadam, bo zasługujesz na szczerą odpowiedź. Leo wejdzie na boisko trochę później - dodał Scaloni.

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Messi zdobył wszystkie pięć bramek dla Argentyny w zwycięskich meczach fazy grupowej z Algierią (3:0) i Austrią (2:0), dzięki czemu obrońcy tytułu, niezależnie od wyniku spotkania z Jordanią, zapewnili już sobie awans do 1/16 finału mundialu z pierwszego miejsca w grupie.

Scaloni odrzucił sugestie, że wystawi przeciwko Jordanii drugi skład, aby oszczędzić najlepszych zawodników przed fazą pucharową.

- Ci, którzy zagrają jutro, zasługują na grę, są częścią drużyny. Chciałbym dać każdemu minuty, a kiedy mam okazję, to daję, bo na to zasługują. To są również fantastyczni zawodnicy - podkreślił.

W środę w Kansas City Messi hucznie świętował z kolegami z kadry 39. urodziny. Argentyńczyk jest najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata z dorobkiem 18 goli, a także trwającego turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie.

PAP