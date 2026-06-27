Siatkarz reprezentacji Polski powiedział wprost. "To buduje drużynę"

Polacy są na razie niepokonani na własnym parkiecie. Najpierw ograli Belgię, a następnie Turcję. W każdym ze spotkań do zwycięstwa potrzebowali jednak aż pięciu setów.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja reprezentanta Polski! To dla niego koniec turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach

Falującą formę Biało-Czerwonych ocenił libero Jakub Popiwczak. W rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport zdradził, co jego zdaniem jest decydującym aspektem w trudnych momentach gry.

- Takie spotkania jak te ostatnie dwa tutaj w Gliwicach pokazują, że mamy potencjał, żeby z każdej nawet najgorszej sytuacji móc wrócić i to

na pewno też buduje drużynę, buduje poszczególnych zawodników, buduje taką atmosferę do pracy i do walki. Myślę, że to jest na pewno bardzo pozytywne w tym wszystkim - powiedział.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polacy, którzy bronią złota Ligi Narodów, w kolejnym meczu zmierza się z Niemcami.

Transmisja meczu Polska - Niemcy w sobotę 27 czerwca od 16:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 16:00.

KP, Polsat Sport