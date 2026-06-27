Stanowcza deklaracja trenera Góraka. "Chcemy pisać piękną historię"

Piąte miejsce w minionym sezonie Ekstraklasy dało wam grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Był też przegrany w dramatycznych okolicznościach półfinał Pucharu Polski. Czy jest Pan w 100% zadowolony z tego, co dokonała drużyna, czy też można było osiągnąć więcej?



Rafał Górak, trener GKS-u Katowice: Jesteśmy zadowoleni z tego, co się wydarzyło w poprzednim sezonie. Czujemy się zrealizowani. Nie wiem czy to był nasz maks, ale dzisiaj jesteśmy już przed nowym sezonem i przygotowujemy się do nowych wyzwań. Tamten sezon uznaję za świetny czas, za bardzo dobrą robotę, ale dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.



Po tak dobrym sezonie wasz apetyt na kolejne sukcesy pewnie wzrósł. Jakie Pan stawia sobie samemu i drużynie cele na rozgrywki 2026/2027?



Piłkarze mnie dobrze znają i wiedzą, że nie lubię kadzić, fantazjować. Uważam, że my jako sportowcy mamy mieć jeden cel – mamy chcieć wygrywać. To jest nasz cel – wygrać ile się da, ile fabryka daje. Mamy się dobrze przygotować właśnie teraz, a nie opowiadać jacy to my mamy być doskonali. Mamy ciężko pracować. Fajnie gdybyśmy byli w zdrowiu, bo to jest najważniejsze. Nie nakładam sobie żadnego ciężaru. Chcę, by moja drużyna cały czas robiła progres.



Zapewne Pan i kibicie GKS-u dobrze znacie piękną kartę klubu zapisaną w europejskich pucharach w latach 80-tych i 90-tych - zwycięstwo nad Bordeaux, w którym grali Zidane, Lizarazu czy Dugarry, remisy przy Bukowej z Galatasaray i Benfiką. Czy Pana piłkarze wiedzą jak mocny był kiedyś GKS i czy będzie ich Pan motywował przypominając tamte sukcesy?



Było jeszcze zwycięstwo nad Arisem Saloniki po rzutach karnych, kiedy nasz bramkarz Janusz Jojko wykonywał karnego. Ja tę historię znam, ona jest bardzo bliska mojemu sercu. Moi zawodnicy nie znają tego jeszcze tak dobrze, jak ja, ale po to jest ten czas, okres przygotowawczy. Na pewno jeszcze niejednokrotnie nadmienię im jak Gieksa w tej swojej mocnej dekadzie pokazała się w Europie. To jest piękna historia naszego klubu i na pewno będziemy do niej wracać. Nie tylko po to, by zawodników motywować, bo to jest bardzo umotywowana, świetna grupa ludzi, która naprawdę bardzo chce, ale po to, aby pokazać im jak było, żeby nasiąknęli tym, że GKS kiedyś sobie w pucharach radził i że teraz może być podobnie.



Pracuje Pan w zawodzie już długo, ale dopiero teraz czeka Pana debiut w rozgrywkach europejskich. Czy to dla Pana dodatkowa adrenalina, satysfakcja, powód do dumy, a może podchodzi Pan do spotkań Ligi Konferencji tak samo, jak do meczów w Ekstraklasie?



Kiedy 7 lat temu trafiłem do GKS-u, to można powiedzieć, że byłem trenerem trochę anonimowym. Nie boję się tego powiedzieć, że nie pracowałem wcześniej w Ekstraklasie. Chciałem GKS wyciągnąć z 3-ciego poziomu rozgrywkowego, a potem dalej i dalej. Chciałem marzyć, ale racjonalnie marzyć i czuć to, co przede mną. W wieku, kiedy 5-tka już mi zabiła z przodu zadebiutowałem w Ekstraklasie. Teraz będę miał okazję zadebiutować w europejskich pucharach. Jednocześnie po 19 latach wróciłem z Gieksą do Ekstraklasy i po 23 latach do Europy. To są rzeczy wyjątkowe, tego już nam nikt nie zabierze, ale my chcemy malować nową historię klubu. Bardzo się będziemy starać, aby nie była ona banalna, ale taka, by kibice Gieksy powiedzieli po naszych meczach w pucharach, jak będą wracać do domu: ‘kurczę, zrobili chłopaki wszystko”. Jaki osiągniemy wynik? Nie wiemy. Idziemy na głęboką wodę, bo ta para, Żilina – Hajduk Split walczy o Ligę Europy, a my będziemy czekać na przegranego w Lidze Konferencji. Jesteśmy z tego powodu ogromnie szczęśliwi. Lubię iść w bardzo trudne wyzwanie. Kiedy awansowaliśmy do Ekstraklasy, mówiono, że jako beniaminek będziemy mieli ciężko. Musieliśmy na utrzymanie zapracować, byliśmy wówczas na bardzo głębokiej wodzie i daliśmy radę. Fajnie że zagramy ze znaną marką, że będzie ta magia europejskich pucharów, bo to ekscytuje nas i naszych kibiców.



Jak opisałbym Pan prowadzony przez siebie zespół? Jaka jest jego charakterystyka, jego DNA, filozofia gry?



Nie jest to takie proste, bo niekiedy niełatwo jest mówić o swojej drużynie tylko i wyłącznie w pozytywach. Kiedy Gieksa wróciła do Ekstraklasy i zaczęła być oglądana przez szerokie grono kibiców, chciałem, by ludzie zobaczyli, że gramy piłkę zdefiniowaną. Że nie jesteśmy drużyną przypadkową, która nie ma swojego ‘ja’. I to się nam udało, bo wielokrotnie słyszeliśmy, że GKS Katowice ma swój sposób gry, że jest wyrazisty, że na nas się dobrze patrzy, że potrafimy stworzyć widowisko, na które kibice chcą przychodzić. Dla mnie to jest najważniejsze, bo gramy dla ludzi. Chciałbym, żeby kibice wychodząc z meczu GKS-u, mimo że ten wynik nie zawsze będzie zwycięski, powiedzieli, że ci chłopcy naprawdę dali maksa.



GKS Katowice sprowadził 2 nowych bramkarzy – Gabriela Kobylaka i Macieja Kikolskiego, przyszli także środkowy obrońca Pau Resta i środkowy pomocnik Bartosz Wolski. Czy ma Pan już kompletną kadrę na sezon 2026/2027?



Jestem w pełni zadowolony z zespołu, który mamy. Jako klub miejski poruszamy się w określonych ramach finansowych, nie robimy długów nie działamy na zasadzie ‘od ściany, do ściany’. Na każdej pozycji jest konkurencja i silna rywalizacja, ale tak to powinno wyglądać. To jest motor naszego rozwoju.