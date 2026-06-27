Szymon Jakubiszak wyjawił to podczas Ligi Narodów! "To dla nas męka"
Środkowy reprezentacja Polski siatkarzy Szymon Jakubiszak uważa, że oglądanie spotkań z udziałem biało-czerwonych podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach to frajda dla kibiców. Do tej pory dwa razy wygrali 3:2.
- W pewnym sensie była to jednak męka dla nas. Miło jednak, że potrafiliśmy przezwyciężyć problemy i dwa razy wygrać - dodał zawodnik.
ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z Wilfredo Leonem? Padła jasna deklaracja
Podziękował on kibicom, że wypełniają trybuny gliwickiego obiektu. Na pojedynek z Belgią przyszło 9 429 fanów siatkówki, zaś spotkanie z Turcją oglądało 9 866.
- Dzięki nim łatwiej nam się gra. Przykro, że nie zdobywamy pełnej puli punktów, ale dajemy z siebie wszystko - dodał.
W piątek Polacy nie grali, był to dla nich dzień wolny w turnieju.
- Na pewno taka przerwa w środku dobrze nam zrobi i będzie nam się łatwiej rywalizować w sobotę i niedzielę – dodał Jakubiszak.
W sobotę biało-czerwoni zagrają z Niemcami (godz. 17), a dzień później – w ostatnim dniu gliwickiego turnieju - z Argentyną (godz. 20).Przejdź na Polsatsport.pl