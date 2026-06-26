Tak Meyna pokonał Kownackiego! Wystarczyło 45 sekund (WIDEO)

Kacper Meyna przystąpił do pojedynku z Adamem Kownackim po efektownym zwycięstwie z Krzysztofem Twardowskim. "Baby Face" chciał za to przełamać fatalną serię i zanotować pierwszą wygraną od 2019 roku.

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Meyna, który bronił pasa mistrza Polski wagi ciężkiej, od samego początku ruszył do ataku. Podobnie zresztą jak Kownacki. Z obu stron padło mnóstwo ciosów. Dekadę młodszy zawodnik coraz częściej trafiał jednak rywala obszernymi ciosami sierpowymi.

Kownacki nie potrafił znaleźć odpowiedzi na styl przeciwnika. Doszło do klinczu, ale po chwili sędzia rozdzielił zawodników. Schowany za podwójną gardą Meyna wyprowadził znakomity kontratak i zepchnął rywala do narożnika. Kownacki był zamroczony, a 24-latek poczuł, że może błyskawicznie wygrać tę walkę.

Sędzia Leszek Jankowiak nie mógł dłużej czekać i po serii kilkunastu ciosów zdecydował się przerwać pojedynek. To trwało zaledwie 45 sekund. Tym samym Kownacki przegrał piątą walkę z rzędu.

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- Spodziewałem się, że Kownacki się na mnie rzuci, ale nie spodziewałem się, że tak szybko skontruję. Jestem wilkiem, który porwał starego lisa do lasu - powiedział rozpędzony siedmioma zwycięstwami z rzędu Meyna.

Aktualny mistrz Polski wagi ciężkiej oraz mistrz WBC Baltic wystąpi na gali Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie. To wydarzenie odbędzie się 3 października 2026 roku. Jego rywalem będzie Damian Knyba.

HP, Polsat Sport