Tak zakończyła się walka Polaka w UFC! Poddanie już w pierwszej rundzie
Michał Oleksiejczuk zmierzył się z Abusem Magomedovem w pierwszej walce karty głównej na gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak został poddany już w pierwszej rundzie.
Oleksiejczuk przystępował do sobotniego pojedynku w bardzo dobrym nastroju. "Husarz" wygrał bowiem swoje trzy poprzednie potyczki w największej federacji MMA na świecie.
ZOBACZ TAKŻE: Ołeksandr Usyk zszokował ogłoszeniem! "Zrzekam się"
Walka nie zaczęła się jednak dobrze dla Oleksiejczuka. Magomedov już na początku pojedynku ominął gardę przeciwnika. Polak po chwili ponownie został trafiony i zachwiał się na nogach.
Magomedov wykorzystał okazję i natychmiast sprowadził oponenta do parteru, gdzie po chwili zakończył konfrontację duszeniem. Sędzia przerwał walkę, a nieprzytomny polski zawodnik przez krótką chwilę nie podnosił się z maty.
To dziesiąta porażka "Husarza" w jego dotychczasowej karierze.
Skrót walki Michał Oleksiejczuk - Abus Magomedov: