Tak zakończyła się walka Polaka w UFC! Poddanie już w pierwszej rundzie

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Michał Oleksiejczuk zmierzył się z Abusem Magomedovem w pierwszej walce karty głównej na gali UFC Fight Night 280 w Baku. Polak został poddany już w pierwszej rundzie.

Dwóch zawodników MMA i sędzia stoją w centrum klatki, trzymając się za ręce przed walką.
Michał Oleksiejczuk przegrał z Abusem Magomedovem

Oleksiejczuk przystępował do sobotniego pojedynku w bardzo dobrym nastroju. "Husarz" wygrał bowiem swoje trzy poprzednie potyczki w największej federacji MMA na świecie. 

 

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Walka nie zaczęła się jednak dobrze dla Oleksiejczuka. Magomedov już na początku pojedynku ominął gardę przeciwnika. Polak po chwili ponownie został trafiony i zachwiał się na nogach.

 

Magomedov wykorzystał okazję i natychmiast sprowadził oponenta do parteru, gdzie po chwili zakończył konfrontację duszeniem. Sędzia przerwał walkę, a nieprzytomny polski zawodnik przez krótką chwilę nie podnosił się z maty.

 

To dziesiąta porażka "Husarza" w jego dotychczasowej karierze.

Skrót walki Michał Oleksiejczuk - Abus Magomedov:

 

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ABUS MAGOMEDOVMICHAŁ OLEKSIEJCUZKMMAUFC
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