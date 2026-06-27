Tak zakończyła się walka Polaka w UFC! Poddanie już w pierwszej rundzie

Oleksiejczuk przystępował do sobotniego pojedynku w bardzo dobrym nastroju. "Husarz" wygrał bowiem swoje trzy poprzednie potyczki w największej federacji MMA na świecie.

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Walka nie zaczęła się jednak dobrze dla Oleksiejczuka. Magomedov już na początku pojedynku ominął gardę przeciwnika. Polak po chwili ponownie został trafiony i zachwiał się na nogach.

Magomedov wykorzystał okazję i natychmiast sprowadził oponenta do parteru, gdzie po chwili zakończył konfrontację duszeniem. Sędzia przerwał walkę, a nieprzytomny polski zawodnik przez krótką chwilę nie podnosił się z maty.

To dziesiąta porażka "Husarza" w jego dotychczasowej karierze.

Skrót walki Michał Oleksiejczuk - Abus Magomedov:

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AA, Polsat Sport